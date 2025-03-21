全台唯一「北埔限定款」神豬亮相 邀民眾認養做公益

2025北埔中元藝民祭的重頭戲「神豬撲滿認養活動」今天啟動，這場融合客家文化傳承與公益精神的活動，透過「神豬撲滿」的新型態方式，邀請民眾認養神豬、累積愛心，將善款捐贈給公益團體，讓這項百年傳統不僅延續，也能與時俱進地發揮社會影響力。

此外，日本法政大學福田教授作為首位國際認養人，雖因行程已返回日本未能親自出席，但她日前在認養神豬撲滿時，特別表達對北埔鄉公所將客家傳統「養神豬」文化轉化為「神豬撲滿認養」模式的高度敬佩。她認為，這樣的創新做法不僅保留了文化精髓，更讓這項傳統與公益結合，使更多人能夠輕鬆參與其中，進而推動文化的永續發展與社會關懷。

今天記者會最受矚目的亮點就是北埔限定款神豬在啟動儀式中隆重登場，在儀式中，貴賓們依序將全國各地的神豬認養地點標註在大型地球地圖上，象徵著神豬愛心認養遍布全球，不僅傳承客家文化，更讓公益行動跨越地域界限，延續善的力量。

鄉長莊明增表示，神豬祭典是北埔客家文化的重要傳統，而神豬撲滿認養活動不僅延續了百年習俗，更透過公益捐贈讓這項文化與社會責任相結合，讓文化傳承有了新的生命力。