白沙屯「粉紅超跑」進香之旅 23萬名額27日起開放報名

有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香之旅，今年徒步南下北港進香往返時程10天9夜，拱天宮將從本月27日起開放報名，由於信眾逐年增加，去年爆量近18萬人，今年準備了23萬套進香服的名額來因應。

今年「粉紅超跑」徒步南下北港進香，訂於5月1日（農曆4月5日）深夜11點25分登轎後出發，於5月3日抵達北港，5月4日舉行進火儀式，去程時間相當緊迫，香燈腳將再度挑戰急行軍，預計於5月11日回宮。

由於報名香燈腳跟隨「粉紅超跑」徒步進香人數逐年增加且屢創新高，廟方統計去年報名人數17萬9971人，盛況空前，因此今年準備了23萬套進香服，以滿足信眾的熱情虔誠。

拱天宮表示，今年報名香燈腳於3月27日至4月28日，為期1個月， 從每天上午8點到中午12點、下午1點到6點在拱天宮香客大樓受理現場報名。

另依往年經驗，報名第一天都相當踴躍，常有大宗揪團方式報名，審查資料等候報名的時間相對冗長，請配合工作人員安排之動線與程序，耐心排隊等候。