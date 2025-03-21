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白沙屯「粉紅超跑」進香之旅 23萬名額27日起開放報名

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「粉紅超跑」今年徒步南下北港進香往返時程10天9夜，訂於5月1日深夜11點25分登轎後出發。圖／拱天宮提供
「粉紅超跑」今年徒步南下北港進香往返時程10天9夜，訂於5月1日深夜11點25分登轎後出發。圖／拱天宮提供

有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香之旅，今年徒步南下北港進香往返時程10天9夜，拱天宮將從本月27日起開放報名，由於信眾逐年增加，去年爆量近18萬人，今年準備了23萬套進香服的名額來因應。

今年「粉紅超跑」徒步南下北港進香，訂於5月1日（農曆4月5日）深夜11點25分登轎後出發，於5月3日抵達北港，5月4日舉行進火儀式，去程時間相當緊迫，香燈腳將再度挑戰急行軍，預計於5月11日回宮。

由於報名香燈腳跟隨「粉紅超跑」徒步進香人數逐年增加且屢創新高，廟方統計去年報名人數17萬9971人，盛況空前，因此今年準備了23萬套進香服，以滿足信眾的熱情虔誠。

拱天宮表示，今年報名香燈腳於3月27日至4月28日，為期1個月， 從每天上午8點到中午12點、下午1點到6點在拱天宮香客大樓受理現場報名。

另依往年經驗，報名第一天都相當踴躍，常有大宗揪團方式報名，審查資料等候報名的時間相對冗長，請配合工作人員安排之動線與程序，耐心排隊等候。

為了有效控管流量，當天會適量發出號碼牌，視報名作業情況再行增補或提早截止排單，報名期間長達一個月，建議香燈腳避開前幾天的尖峰時段，節省自身寶貴時間。

「粉紅超跑」徒步南下北港進香之旅，拱天宮將從本月27日起開放報名，進香服限量23萬套。圖／本報資料照片
「粉紅超跑」徒步南下北港進香之旅，拱天宮將從本月27日起開放報名，進香服限量23萬套。圖／本報資料照片

北港 白沙屯媽祖 香燈腳

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