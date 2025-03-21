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台61線房裡增北出南入匝道 交長允速核定

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

立法院交通委員會昨天赴苗栗視察多項交通建設，其中西濱快速道路台61線苑裡房裡匝道新增北出南入匝道工程，因用地跨縣市，苗栗縣及台中市政府均同意配合，交通部長陳世凱現場允諾會盡快核定計畫並加速時間辦理。

立法院交通委員會召委陳超明、林國成與陳世凱、公路局長陳文瑞等人，昨天先到苗栗造橋、銅鑼視察，確認造橋鄉談文火車站及周邊整修美化工程將於下月開工，台13銅鑼至三義路段拓寬改善工程已啟動設計，後續尚需辦理都市計畫變更、用地取得等。

接著視察攸關苗栗、台中2地往返交通的台61苑裡房裡新增匝道計畫，主要是苗栗縣境內自房裡至通霄區間長達12公里路段僅設置3座南出北入匝道，均無可服務南向車流的進出匝道；台中以南往返苗栗通苑地區車輛僅能透過大甲匝道134公里處下主線後行駛側車道。

經地方召開5次協調會後，同意於苗140線以南新增南入、北出匝道，但用地涉及台中大甲及苗栗苑裡2地。對此，台中市交通局長葉昭甫說，會全力配合相關行政程序，苗栗縣副縣長邱俐俐則希望交通部今年9月前核定，並由交通部主辦協調，陳世凱允諾加速辦理。

交通部長 苗栗縣 陳世凱

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