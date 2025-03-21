張善政訪星國 借鏡智慧交通管理

桃園市長張善政率團到新加坡參訪，昨天到新加坡陸路交通管理局與新加坡地鐵有限公司等交流，指桃園、星國2地在高齡化社會人力短缺與交通需求逐年成長方面情況類似，盼借鏡成功案例，改變桃園。

張善政此行率副秘書長金志聿、智慧城鄉發展委員會主任委員廖修武、捷運工程局長劉慶豐和客家事務局長范姜泰基等人出訪，聚焦捷運公共交通、智慧城市及客家文化交流；新加坡陸路交通管理局為星國交通部獨立機構，局長黃南昨接待市府團隊，分享該部門「LTMP 2040計畫」。

桃園市政府指出，星國希望「LTMP 2040計畫」在2040年能提供該國民眾20分鐘抵達想去的地方，以及45分鐘內能完成跨城市交通，近期推動ERP2.0（Electronic Road Pricing）裝置，透過裝置發送即時應變交通路況、事故狀況、道路封閉訊息與市區的停車位的使用狀況，並結合AI交通管理。

張善政等人也參訪智慧交通行控中心，並表示新加坡高齡化社會人力短缺與交通需求逐年上漲等情與桃園類似，指雙方均不約而同，都布局智慧科技，解決交通問題；交流中，張肯定星國在交通與城市規劃合作，可作全球典範。

另外，張善政也前往新加坡地鐵有限公司金泉地鐵機廠，由總裁藍曉開接待。該公司除在新加坡運營4條捷運路線，也新加坡、馬來西亞共同興建的新柔地鐵工程、模里西斯地鐵快線等，雙方也交流討論捷運沿線噪音、公共運輸虧損等議題。