桃園市長張善政率團出訪星國 首站著眼交通

桃園市長張善政率團出國參訪，今天陸續前往新加坡陸路交通管理局與新加坡地鐵有限公司，指桃園、星國2地在高齡化社會人力短缺與交通需求逐年成長方面情況類似，盼借鏡成功案例，改變桃園。

張善政此行率領副秘書長金志聿、智慧城鄉發展委員會主任委員廖修武、捷運工程局長劉慶豐和客家事務局長范姜泰基等人出訪，內容聚焦捷運公共交通、智慧城市及客家文化交流；新加坡陸路交通管理局為星國交通部獨立機構，今由局長黃南接待介紹，分享該部門推動的「LTMP 2040計畫」。

桃園市政府指出，星國盼「LTMP 2040計畫」在2040年能提供該國民眾20分鐘抵達想去的地方，以及45分鐘內能完成跨城市交通。在推動方面，星國近期也推ERP2.0（Electronic Road Pricing）裝置，透過裝置發送即時應變交通路況、事故狀況、道路封閉訊息與市區停車位使用狀況，並結合AI交通管理，逐步完善「LTMP 2040」計畫。

張善政等人也參訪智慧交通行控中心，並表示新加坡高齡化社會人力短缺與交通需求逐年上漲等情與桃園類似，指雙方均不約而同，都布局智慧科技，解決交通問題；交流中，張肯定星國在交通與城市規合作，可作全球典範。