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遏阻大溪、復興山區重機壓境 桃警開罰1400車主超速、噪音
桃園市大溪、復興區台七線、台七乙線經常周休假日重機車隊壓境，引擎噪音隆隆，居民不滿深夜擾人檢舉，大溪分局今天下午表示，警方配合市府環保局執行改裝或噪音車輛聯合稽查取締專案，今年迄今已取締車輛超速1406件，開罰超過220萬元 ，遏止重機或改裝機車競速。
桃園市大溪、復興區台七乙線、台七線路徑，風景怡人，因為沿線彎道，尤其周休假日，吸引不少重機族相約聚集前往競速，不少改裝重機車沿途引擎隆隆，造成深夜擾人安寧，居民苦不堪言，里長、居民表示，改裝車輛深夜稍一催動油門，聲音太大擾人清夢，向警方取締無法及時派員取締，居民莫可奈何。
大溪分局表示，警方配合市府環保局執行靜桃專案，全力針對締改裝及噪音車輛聯合稽查勤務取締告發，依大溪、復興民眾陳情需求，執行取締，今年迄今執行5場取締違反噪音管制法車輛，總共告發6件裁罰近2萬元，希望遏止重機或改裝機車競速擾鄰。
大溪警方也在每個周休假日展開台七線、台七乙線及桃118線（羅馬公路）危險駕車取締專案勤務，警方表示，透過定點及小區域巡邏執行，員警攜帶手持式測速照相儀器取締超速車輛及防制危險駕車。
今年至今天為止，在台七線、台七乙線及桃118線道，總共取締1406件車輛超速，開罰至少超過220萬元，大溪警方表示，為嚴防重機或改裝車輛在七線、台七乙線及桃118線競速，深夜擾亂居民安寧，往後會持續規畫取締勤務，希望防制危險駕車及噪音車輛超速行駛。
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