苗栗藍莓小龍年首發預購 縣長鍾東錦期許藍莓變「藍金」

農村水保署台中分署推動國產藍莓產業，近2年來與苗栗縣政府合作共集結11位返鄉青農，成立「保證責任苗栗縣永續莓果生產合作社」，今天舉辦小龍年首發預購會，由縣長鍾東錦代言，他並期許藍莓變「藍金」。

苗栗藍莓小龍年首發預購，今天上午在後龍鎮HIHI農場舉辦記者會，現場有「國產藍莓大聯盟」MLB (Major League Blueberry)成員共同出席並成立藍莓合作社。鍾東錦也身著國產藍莓大聯盟球衣出場，象徵為苗栗優質藍莓代言，並期許更多青年回鄉共創精緻農業，讓藍莓產銷班能創造出「藍金」的經濟收益。

農村水保署台中分署表示，藍莓因營養素高，深受國人喜愛，近年每年進口量超過3000公噸，市場需求高。因此栽種國產藍莓，成為青農高度看好的農村產業新契機，且國產藍莓相較進口藍莓新鮮度、安全度都是更好的選擇，未來會盡力協助青農，從種植管理技術、打造相關商品，對接銷售通路，要讓青農無後顧之憂。

鍾東錦表示，縣內近年推廣的國產藍莓產業，截至目前青農投入近4公頃藍莓種植。在台中分署的邀請下，今年縣府也正式加入MLB行列，不僅帶動青農投入藍莓種植，也讓苗栗藍莓在市場上大放異彩，邀請大家一起搶先預購，品嚐青農用心栽培的優質藍莓，用行動支持國產藍莓。