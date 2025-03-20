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新竹巨城野餐音樂節3/22登場 嘗美食還有毛孩專屬福利

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
第11屆巨城野餐音樂節，匯集14間來自全台各地人氣甜點輕食名店，來自台灣最時髦漢堡餐車的「Yeah Right Food Truck」晚餐服務處，帶來每日堅持手拍牛肉手工漢堡。圖／業者提供
第11屆巨城野餐音樂節，匯集14間來自全台各地人氣甜點輕食名店，來自台灣最時髦漢堡餐車的「Yeah Right Food Truck」晚餐服務處，帶來每日堅持手拍牛肉手工漢堡。圖／業者提供

新竹巨城將於3月22、23日下午2點30分於1樓戶外噴水池廣場舉辦「巨城野餐音樂節」，匯集14間來自全台各地人氣甜點輕食名店，更邀請第7屆巨城街頭藝術節音樂組冠軍「田宇庭」及季軍「沒錢怎麼做音樂」等多位歌手帶來抒情療癒的演出。

Big City遠東巨城購物中心營運長游欣宜指出，巨城打造新竹人消費及休閒等吃喝玩樂一日生活圈，不分平日周末皆是全家人逛街購物首選，每年超過300場豐富多元的活動更吸引滿滿人潮。

游欣宜表示，隨著台灣少子化趨勢，毛小孩不只是寵物，更是家人，今年野餐活動除讓飼主和毛孩一起品嘗美食外，也安排一系列照護與關愛的現場服務。3月23日新竹市動物保護及防疫所將提供免費100支狂犬病疫苗施打、100名寵物登記晶片施打。

築心動物醫院、元培醫事科技大學寵物保健系則提供為毛孩義剪、簡易義診，台灣聯合動物公園協會TUAPA、APA中華民國保護動物協會現場分享如何愛護動物，歡迎大小朋友一來Pet伴。

業者表示，第11屆巨城野餐音樂節，匯集14間來自全台各地人氣甜點輕食名店，其中9家品牌首次在巨城亮相，包括「棲甜」、「Yeah Right Food Truck」、「提拉米許」、「魔女的桌子」，「揉PAin烘焙坊」，「三柴一生」、「小糕仔雞蛋糕」等人氣排隊店家。

此外，巨城致力推動環保永續觀念並以實際行動攜手消費者減塑愛地球，3月20日起於館內消費單筆1288元即可兌換「阿Mall & Mall妹戶外摺疊杯」乙份，野餐音樂節期間只要持巨城Big Green環保購物袋或自備環保餐具、器皿盛裝現場店家美食，即可於活動服務台兌換美食抵用券。

野餐活動首日也恰為年度「Earth Hour地球一小時」，巨城將在晚間8點半至9點半關閉外牆招牌燈及部分照明燈源，邀請民眾一起節能減碳、珍惜資源的永續行動。

3月20日起於館內消費單筆1288元即可兌換「阿Mall & Mall妹戶外摺疊杯」乙份。圖／業者提供
3月20日起於館內消費單筆1288元即可兌換「阿Mall & Mall妹戶外摺疊杯」乙份。圖／業者提供
第11屆巨城野餐音樂節，匯集14間來自全台各地人氣甜點輕食名店，「方人也鮮奶麻糬研究」最文青餐車出沒巨城。圖／業者提供
第11屆巨城野餐音樂節，匯集14間來自全台各地人氣甜點輕食名店，「方人也鮮奶麻糬研究」最文青餐車出沒巨城。圖／業者提供
第11屆巨城野餐音樂節，匯集14間來自全台各地人氣甜點輕食名店，其中9家品牌首次在巨城亮相，其中「小糕仔雞蛋糕」每日新鮮現打麵糊，與毛孩一起共食。圖／業者提供
第11屆巨城野餐音樂節，匯集14間來自全台各地人氣甜點輕食名店，其中9家品牌首次在巨城亮相，其中「小糕仔雞蛋糕」每日新鮮現打麵糊，與毛孩一起共食。圖／業者提供

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