交委會考察苗栗交通建設 中央地方持續積極推動

立法院交通委員會20日考察苗栗地區交通建設，今日考察行程有「談文車站周邊整修美化工程」、「台13線銅鑼至三義路段拓寬工程」、「台61線房裡交流道新增北出南入匝道工程」、「台72線快速公路延伸銜接台61線工程」、「台61線快速公路新北市~苗栗縣平交路口改善」等案。

有關談文車站周邊整修美化，台鐵公司說明談文車站已於民國97年經苗栗縣政府公告登錄為歷史建築，工程已按計畫時程陸續展開。第1期已於113年11月19日竣工，目前正推動第二期工程，預計完成車站主體修復、廁所與周邊進出動線景觀修整，已於3月決標，預計114年12月底完工。

台13線銅鑼至三義路段拓寬工程部分，公路局說明台13線三義路段為瓶頸路段，該局將在兼顧道路交通、環保議題及提升整體運輸效率下，儘速研提適宜改善方案並加速推動拓寬工程，陳部長並指示公路局宜考量地方已有共識的部分路段，分段分標加速推動。

此外，考察行程第三站前往地方建議增設之台61線房裡交流道北出南入匝道，公路局報告說明該案已於113年底經審議委員會審查通過，苗栗縣政府並依審查意見修正報告再送續審中。陳部長於考察中並指示，請公路局加速後續行政程序，盡力協助地方交通需求，提供鄉親更便捷安全的路網服務。

考察行程並接續視察台72線快速公路延伸銜接台61線工程，公路局說明目前依程序辦理期末報告及環評工作中，後續將並持續與民眾溝通協調，並請地方盡力給予協助。另最後一站並考察台61線苗栗路段平交路口改善，該工程業奉行政院全力支持，苗栗路段屬第5標工程標案，目前刻正發包中，後續公路局將積極推動，台61平交路口改善後預期將能提昇各地區交通運轉績效與公路服務效能，提高行車舒適度與安全性，串聯地方重大產業發展，陳部長並指示請公路局各分局務必依預定期程持續努力，如期如質的完成本項工程。