首屆觀光亮點苗栗獲5大獎 4月先當「爐主」主打四月雪

苗栗縣參加全國第一屆觀光亮點獎選拔，共獲5項大獎肯定，4月將「輪莊」首次擔任各縣市的亮點主打星，文化觀光局將結合浪漫四月雪桐花季、六大觀光亮點、雙重集章與抽獎好康，廣邀全國遊客來苗栗作客，還有機會抽大獎。

文觀局指出，交通部觀光署為活絡疫後觀光發展，推出觀光亮點獎選拔，苗栗推薦的「魅力世遺、國際慢城」舊山線鐵道自行車，攜手雪霸國家公園合作推薦「遇見雪霸．漫遊雪見」雪見遊憩區，都獲得「10大景點設施」大獎；另外舊山線鐵道自行車在票選活動衝出6萬7428票的全台第一高票，贏得「最佳人氣獎」，

還有國家公園署推薦縣內「山椒魚帶我遊觀霧」雪霸國家公園觀霧暑期生態解說系列活動榮獲「10大活動體驗」、「最佳國際推薦獎」，苗栗共獲五大獎肯定，將與各縣市推薦的76處觀光亮點，共同打造台灣觀光100亮點國旅方案，推出期間限定食宿遊購型好康優惠，鼓勵遊客每月逛亮點、遊活動、享優惠，體驗台灣各地四季風情，帶動地方觀光產業發展。

縣長鍾東錦、文觀局長林彥甫等人上午在縣府大廳以「苗栗精彩耀眼」為主題的一系列活動宣傳，強調4月1日至10月31日，全國旅客來苗栗暢遊集點、享受多元旅遊樂趣、還有機會把大獎帶回家。

林彥甫指出，苗栗擁有得天獨厚的自然景觀與豐富的文化底蘊，全縣共有6大觀光亮點，包括苑港漁港、鯉魚潭水庫、明德水庫、雪見遊憩區、觀霧遊憩區及鐵道自行車，從鐵道懷舊風情、山林秘境、湖泊美景與海港風光，展現豐富自然與文化魅力。

他指出，配合觀光署「亮點集時樂」集章活動，旅客只要前往苗栗六大觀光亮點透過GPS電子集章，苗栗是4月觀光亮點主打星，不僅點數雙倍送，還加碼抽白沙屯聯名鞋款、Dyson V8吸塵器、輝葉3d美腿機、舊山線鐵道自行車體驗券及住宿券等多項好禮。

同時「愛玩苗栗LINE平台」推出18鄉鎮市愛玩苗栗雙月抽，有上百間特約店家推出專屬優惠響應，民眾只要到特約店家完成指定任務即可抽iPhone16及苗栗超值住宿券等好禮。

「苗栗玩透透」粉專同步推出多場線上抽獎，搭配4月桐花祭推出「苗栗賞桐花x集點樂遊趣」2場實體活動，4月19日往雪見遊憩區、4月20日往勝興車站，現場加入會員即可領取限量好禮，當天邀請網紅「麻由MAYU」參與「鐵道山河．慢城三義」遊程，現場分享她的體驗心得，帶旅客一起踏上充滿懷舊氛圍的鐵道旅程。活動期間搭配台灣觀巴的專屬超值優惠，活動詳情可上「苗栗玩透透」粉專查詢。