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台61房裡新增北出、南入匝道 交通部長陳世凱同意核定

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
台61苑裡房裡新增匝道計畫，經地方召開5次協調會後，同意於苗140線以南新增南入、北出匝道，以提供大甲及苑裡地區的交通需求。記者吳傑沐／攝影
台61苑裡房裡新增匝道計畫，經地方召開5次協調會後，同意於苗140線以南新增南入、北出匝道，以提供大甲及苑裡地區的交通需求。記者吳傑沐／攝影

立法院交通委員會今天上午赴苗栗視察多項交通建設，其中西濱快速道路（台61）苑裡房裡匝道新增北出南入匝道工程，因用地跨縣市，苗栗及台中市政府均同意配合，交通部則允諾會盡快核定並加速時間辦理。

上午立法院交通委員會由召委陳超明、林國成偕交通部長陳世凱、公路局長陳文瑞等人，分別視察造橋鄉談文火車站及周邊整修美化工程；台13銅鑼至三義路段拓寬改善工程；台61苑裡房裡匝道新增北出南入匝道工程；台72銜接台61新建工程的辦理進度，並聽取簡報。

當中，談文火車站及周邊整修美化第二期工程，已於本月13日決標，預算2320萬元

修復內容有車站主體、廁所、消防機房等，預計下月開工、明年2月竣工。

台13線銅鑼至三義路段拓寬改善工程，全長約7.58公里，經交通部核定採原線改善拓寬辦理，設計工作已於113年啟動，後續尚需辦理都市計畫變更、用地取得及工程施工等。

台61苑裡房裡新增匝道計畫，主要是苗栗縣境內自房裡至通霄區間長達12公里路段僅設置3座南出北入匝道，均無可服務南向車流的進出匝道；台中以南往返苗栗通苑地區車輛僅能透過大甲匝道(134K)下主線後行駛側車道。

經地方召開5次協調會後，同意於苗140線以南新增南入、北出匝道，以提供大甲及苑裡地區的交通需求，但用地涉及苗栗及台中較為特殊。

對此，台中市政府交通局長葉昭甫表示，會全力配合相關行政程序；苗栗縣政府副縣長邱俐俐則希望交通部能在今年9月前核定，並由交通部主辦來協調兩縣市，以利後續用地取得等相關作業。交通部長陳世凱現場允諾會盡快核定計畫並加速時間辦理。

至於台72銜接台61新建工程，經行政院核定可行性評估後，目前公路局正辦理綜合規畫及環評作業。因地方高度關心路線及沿線用地取得議題，苗縣府盼公路局能盡速召開說明會向鄉親充分說明，以利後續推動。

上午立法院交通委員會由召委陳超明、林國成（右二）偕交通部長陳世凱（右三）、公路局長陳文瑞（右四）等人視察苗栗多項交通建設。記者吳傑沐／攝影
上午立法院交通委員會由召委陳超明、林國成（右二）偕交通部長陳世凱（右三）、公路局長陳文瑞（右四）等人視察苗栗多項交通建設。記者吳傑沐／攝影

交通部長 台中市

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