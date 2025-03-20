巨城野餐音樂節周末登場 邀請毛孩同樂嚐美食饗生活

三月春暖花開時節，年度最受新竹鄉親們期待的「巨城野餐音樂節」將於3月22、23日下午14:30起在1F戶外噴水池廣場舉辦，邀請全家大小一起感受春日野餐盛會。

Big City遠東巨城購物中心打造新竹人消費及休閒等吃喝玩樂一日生活圈，不分平日週末皆是全家人逛街購物首選，每年超過300場豐富多元的活動更吸引滿滿人潮，創造無限商機。

本周末連續兩天的第11屆巨城野餐音樂節，匯集14間來自全台各地人氣甜點輕食名店，其中9家品牌首次在巨城亮相，千層唯一推薦竹北「棲甜」、全台跑透透「Yeah Right Food Truck」、網路超人氣甜點「提拉米許」、超可愛手工甜點「魔女的桌子」，竹南必訪職人手作麵包店「揉PAin烘焙坊」，寵物專屬零食「三柴一生」、人寵共食「小糕仔雞蛋糕」等人氣排隊店家，鹹香酸甜各種滋味都有大批忠實粉絲引頸期盼。活動現場邀請第七屆巨城街頭藝術節音樂組冠軍「田宇庭」及季軍「沒錢怎麼做音樂」等多位歌手帶來抒情療癒的音樂演出，讓您一起享受味覺與聽覺饗宴。

遠東巨城營運長游欣宜表示，巨城團隊傾聽消費者聲音、用心策劃每一場活動。隨著台灣少子化趨勢，毛小孩不只是寵物，更是家人，今年野餐活動除了有讓飼主和毛孩一起品嚐美食外，也安排一系列照護與關愛的現場服務；3月23日「新竹市政府動物保護及防疫所」將提供免費100支狂犬病疫苗施打、100名寵物登記晶片施打，「築心動物醫院」、「元培醫事科技大學寵物保健系」提供為毛孩義剪、簡易義診及「台灣聯合動物公園協會TUAPA」、「APA中華民國保護動物協會」現場分享如何愛護動物，歡迎大小朋友一來Pet伴。

巨城致力推動環保永續觀念並以實際行動攜手消費者減塑愛地球，3月20日起於館內消費單筆1,288元即可兌換「阿Mall & Mall妹戶外摺疊杯」乙份，野餐音樂節期間只要持巨城Big Green環保購物袋或自備環保餐具、器皿盛裝現場店家美食，即可於活動服務台兌換美食抵用券。野餐活動首日也恰為年度「Earth Hour地球一小時」，巨城將在晚間8點半至9點半關閉外牆招牌燈及部份照明燈源，邀請民眾一起節能減碳、珍惜資源的永續行動。