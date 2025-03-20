快訊

地牛翻身！中午12時52分花蓮規模3.8地震 最大震度花蓮4級

掐死馬國女大生為何連無期徒刑都撤銷？ 更一審解釋減刑原因

咳嗽救星？「無糖綠＋半糖紅」偏方熱議 醫證實：有科學依據

巨城野餐音樂節周末登場 邀請毛孩同樂嚐美食饗生活

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
遠東巨城3月22日至23日第11屆野餐音樂節，來自台灣最時髦漢堡餐車的「Yeah Right Food Truck」也參與。業者／提供
遠東巨城3月22日至23日第11屆野餐音樂節，來自台灣最時髦漢堡餐車的「Yeah Right Food Truck」也參與。業者／提供

三月春暖花開時節，年度最受新竹鄉親們期待的「巨城野餐音樂節」將於3月22、23日下午14:30起在1F戶外噴水池廣場舉辦，邀請全家大小一起感受春日野餐盛會。

Big City遠東巨城購物中心打造新竹人消費及休閒等吃喝玩樂一日生活圈，不分平日週末皆是全家人逛街購物首選，每年超過300場豐富多元的活動更吸引滿滿人潮，創造無限商機。

本周末連續兩天的第11屆巨城野餐音樂節，匯集14間來自全台各地人氣甜點輕食名店，其中9家品牌首次在巨城亮相，千層唯一推薦竹北「棲甜」、全台跑透透「Yeah Right Food Truck」、網路超人氣甜點「提拉米許」、超可愛手工甜點「魔女的桌子」，竹南必訪職人手作麵包店「揉PAin烘焙坊」，寵物專屬零食「三柴一生」、人寵共食「小糕仔雞蛋糕」等人氣排隊店家，鹹香酸甜各種滋味都有大批忠實粉絲引頸期盼。活動現場邀請第七屆巨城街頭藝術節音樂組冠軍「田宇庭」及季軍「沒錢怎麼做音樂」等多位歌手帶來抒情療癒的音樂演出，讓您一起享受味覺與聽覺饗宴。

遠東巨城營運長游欣宜表示，巨城團隊傾聽消費者聲音、用心策劃每一場活動。隨著台灣少子化趨勢，毛小孩不只是寵物，更是家人，今年野餐活動除了有讓飼主和毛孩一起品嚐美食外，也安排一系列照護與關愛的現場服務；3月23日「新竹市政府動物保護及防疫所」將提供免費100支狂犬病疫苗施打、100名寵物登記晶片施打，「築心動物醫院」、「元培醫事科技大學寵物保健系」提供為毛孩義剪、簡易義診及「台灣聯合動物公園協會TUAPA」、「APA中華民國保護動物協會」現場分享如何愛護動物，歡迎大小朋友一來Pet伴。

巨城致力推動環保永續觀念並以實際行動攜手消費者減塑愛地球，3月20日起於館內消費單筆1,288元即可兌換「阿Mall & Mall妹戶外摺疊杯」乙份，野餐音樂節期間只要持巨城Big Green環保購物袋或自備環保餐具、器皿盛裝現場店家美食，即可於活動服務台兌換美食抵用券。野餐活動首日也恰為年度「Earth Hour地球一小時」，巨城將在晚間8點半至9點半關閉外牆招牌燈及部份照明燈源，邀請民眾一起節能減碳、珍惜資源的永續行動。

Big City遠東巨城購物中心持續以創新、多元、歡樂為目標舉辦各類活動，提供民眾在精彩的表演與互動中享受樂趣，更實踐企業推動環保節能的綠色理念及社會責任，周末歡迎全家大小一起到巨城野餐，吃美食、聽好歌、環保愛地球。

3月20日起於遠東巨城消費單筆1,288元即可兌換「阿Mall_Mall妹戶外摺疊杯」乙份。業者／提供
3月20日起於遠東巨城消費單筆1,288元即可兌換「阿Mall_Mall妹戶外摺疊杯」乙份。業者／提供
遠東巨城第11屆野餐音樂節，來自新竹在地「小糕仔雞蛋糕」，每日新鮮現打麵糊供應。業者／提供
遠東巨城第11屆野餐音樂節，來自新竹在地「小糕仔雞蛋糕」，每日新鮮現打麵糊供應。業者／提供

人氣甜點 環保 野餐

延伸閱讀

路跑／首屆「美國牛肉 趣味牧場跑」開放報名 親子趣跑享美食

搬遷後更加舒適宜人 咖啡廳與美業的複合空間「共室2.0」 還帶有書香氣息

胃食道逆流已成文明病 醫曝「大魔王」：睡前1行為百分百NG

中職／球場露營、吃燒烤 味全龍天母特殊席20日開賣

相關新聞

台61房裡新增北出、南入匝道 交通部長陳世凱同意核定

立法院交通委員會今天上午赴苗栗視察多項交通建設，其中西濱快速道路（台61）苑裡房裡匝道新增北出南入匝道工程，因用地跨縣市...

年滿30歲可參加！竹市免費抽血癌篩及腹超活動 4月12日登場

為守護市民健康，新竹市府再次與財團法人肝病防治學術基金會合作，4月12日上午8點半至11點將在東區衛生所舉辦「免費抽血癌...

60攤下周二開市 桃園忠貞市場搬新家

桃園市中壢、平鎮交界的忠貞市場以獨特滇緬美食聞名，但長年攤商自搭棚架、占用道路擺攤影響交通與環境，桃園市政府斥資1000...

桃園消防員執勤一半昏倒不治 市府允助家屬度難關

桃園市消防局勤務中心許姓小隊長昨晚執勤時昏倒，送醫搶救不治。副市長蘇俊賓今代表市長張善政慰問家屬及致贈慰問金20萬元，並...

苗縣免費健康篩檢活動 周末上午在苑裡、三義登場

苗栗縣政府衛生局為提供民眾更便利的預防保健篩檢服務，結合鄉鎮公所、衛生所及醫療院所，本周末（22日）上午將分別在苑裡鎮及...

忠貞市場攤商移臨時市場擬再增6攤 部分不能拆原因曝光

桃園市忠貞市場攤商自行搭建頂棚並占用馬路擺攤，造成交通混亂及環境髒亂，桃園市斥資1000萬租用市六用地做臨時市場，60攤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。