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年滿30歲可參加！竹市免費抽血癌篩及腹超活動 4月12日登場

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市免費抽血癌篩及腹超活動4月12日登場，市府呼籲民眾把握機會守護自身健康。圖／新竹市府提供
竹市免費抽血癌篩及腹超活動4月12日登場，市府呼籲民眾把握機會守護自身健康。圖／新竹市府提供

為守護市民健康，新竹市府再次與財團法人肝病防治學術基金會合作，4月12日上午8點半至11點將在東區衛生所舉辦「免費抽血癌篩&腹超大活動」，提供免費肝炎、肝癌檢驗及腹部超音波檢查，符合成人健檢資格者，可同步篩檢，民眾年滿30歲，攜帶身分證及健保卡，並空腹8小時亦可參加。

衛生局指出，抽血活動開放現場報名，腹部超音波檢查報名時間為3月21日8點起至27日下午5點，民眾可至肝基會報名網站(https://reg.glc.tw/#/screening/CD3DA30921)或掃描圖片QR CODE線上報名（限額150名，額滿為止）。

衛生局指出，肝病被譽為台灣國病，素有「沉默的殺手」之稱，為國人常見健康威脅之一。根據衛生福利部2023年國人十大死因統計中榜首為癌症，其中十大癌症死因中，竹市肝癌位居第三位，每十萬人口有22.9位患者因肝癌而去世，而B型及C型肝炎病毒則是主要元凶，鼓勵民眾透過篩檢可早期發現、及早治療，掌握黃金治療時間。

衛生局表示，此次活動檢查項目包括B型肝炎表面抗原、B型肝炎表面抗體、C型肝炎、肝功能檢查（如GOT、GPT），以及肝癌指數檢查（包括甲型胎兒蛋白AFP、CA19-9腫瘤標記和CEA腫瘤標記）等篩檢項目。此外，現場還將提供腹部超音波檢查及符合成人健檢資格者，執行血糖、膽固醇、三酸甘油脂、尿酸等血液及尿液檢驗。

衛生局提醒，凡年滿30歲以上設籍新竹市民即可預約報名參加活動，為確保數據準確，成人健檢及腹部超音波檢查當日請空腹8小時，並務必攜帶身分證及健保卡。凡完成篩檢者，現場將提供免費餐盒，並贈送神秘好禮一份。

B型肝炎 新竹 肝癌 衛生局

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