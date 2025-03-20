60攤下周二開市 桃園忠貞市場搬新家

桃園市中壢、平鎮交界的忠貞市場以獨特滇緬美食聞名，但長年攤商自搭棚架、占用道路擺攤影響交通與環境，桃園市政府斥資1000萬元租用市六用地打造臨時市場，60攤將於25日開市，攤商、民代都有感整頓有成。原攤區近日開拆，周邊將封路到26日。

有鑒於忠貞市場攤商違規占用問題多，附近居民屢屢陳情影響市容、救災及垃圾車進出。桃園市經發局推動改善計畫，向軍方及國有財產署租用鄰近市六用地設置臨時市場，60攤攤商已於16日搬遷至臨時市場，由於空間足夠，後續評估規畫再增設6攤。

攤商李先生說，過去跟眷村住戶承租騎樓空間做生意，眷村拆遷後，留在原地擺攤，確實面臨道路擁擠且環境髒亂情形，透過市府、議員及其他單位大力整頓後，環境真的好很多。25日重新開市後，他也不擔心客人流失，只希望大家一同維持、團結打造觀光市場。

桃園市經發局從17日起拆除龍平路違建頂棚、雨遮及鐵皮等違建設施，封閉龍平路（貿三路至貿五路間）及中山路至26日。市議員舒翠玲有感「大家都驚呼市容變好多」，由於龍平路之後要拓寬，而龍平路靠近後龍街共6戶提出拓寬道路邊線，似乎跟他們的退縮空間重疊，因此暫不拆遷。

經發局回應，6戶住戶有拿出土地權狀與過去跟國有財產署租用資料等，尚在協調確認，這部分暫不拆除，後續拓寬工程交由平鎮區公所施作。