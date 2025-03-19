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防治山豬危害農作 苗栗青農盼電柵欄納補助

中央社／ 苗栗縣19日電

苗栗縣青農張智傑配合農糧署「綠色環境給付計畫」栽種的玉米田遭山危害嚴重，他指出，目前政府補助的電圍網設備防治規格不適用於山豬，盼將成本相對低的電柵欄納入補助。

張智傑在苗栗縣銅鑼鄉栽種16公頃硬質玉米，部分田區慘遭山豬肆虐，幾乎被夷平，損失嚴重，一度危及與農糧署合作「綠色環境給付計畫」最低繳交量，經透過民進黨縣議員羅貴星向民進黨立委沈發惠陳情協調，認定契作田區「非因病（蟲）害或人為管理不當」確實受野生動物侵害，同意取消最低繳交量限制，給予獎勵金補助。

針對山豬危害部分，農業部林業及自然保育署新竹分署今天會同縣府農業處、立委沈發惠國會辦公室秘書連森裕、羅貴星助理等人前往田區現勘，希望中央結合地方共同努力，研議解決的方法。

百大青農張智傑表示，感謝農業部體恤農民，同意取消最低繳交量，但是山豬危害情形依舊存在。他說，政府目前所補助的電圍網設備是針對台灣獼猴防治，其制式規格並不適用於山豬，且成本相對高，期望能參考國外電柵欄設備，成本遠比目前制式電圍網低。

張智傑告訴中央社記者，架設電圍網相關資材成本比電柵欄高出許多，且面積上限2公頃，若電柵欄能納入補助，同樣的經費可防治面積會相對提高，希望政府能納入考量。

縣府農業處表示，113年10月引進國外採用的捕豬網設備，結合4G即時傳輸監測影像，希望防治山豬危害，但截至目前成效並不顯著，建議更改調整適當位置持續觀察。農業處也建議林保署將淺山平原常見野生動物危害納入電圍網補助，並考量將野生動物造成的農損納入天然災害補助。

連森裕表示，對於防治山豬等野生動物造成農損相關建議，將會帶回國會辦公室再與農業部研議，希望取得對農民最佳的解決方式。

動物 農業部

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