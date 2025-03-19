新竹青草湖布袋蓮增生影響生態 市府派員清除

青草湖是新竹市重要觀光景點，當地居民表示，湖面常覆蓋大量布袋蓮，影響生態及景觀，甚至滋生小黑蚊，盼市府重視。竹市府表示，今天已派員前往清除。

青草湖附近居民今天向中央社記者表示，青草湖遊憩區每年都會有布袋蓮氾濫問題，這些清理不完的布袋蓮不僅影響生態，還讓周邊觀光景點滋生小黑蚊，降低民眾前往散步、休憩意願。

對此，新竹市政府公園及觀光區設施維護管理中心透過新聞稿表示，青草湖的布袋蓮主要來自客雅溪上游，每年繁殖季會順水流入青草湖。

公管中心表示，布袋蓮會影響湖泊的水流循環，導致水中含氧量下降，威脅魚類及其他水生生物生存，也因遮蔽陽光影響水底植物光合作用，破壞水域生態平衡。

市府每年3至4月間皆會安排布袋蓮清除工作，公管中心指出，原訂上週進行，因連日降雨影響施工條件，今天已正式派員到場清除，儘快恢復青草湖自然美景，確保水域健康與生態穩定。