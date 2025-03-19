苗縣免費健康篩檢活動 周末上午在苑裡、三義登場

苗栗縣政府衛生局為提供民眾更便利的預防保健篩檢服務，結合鄉鎮公所、衛生所及醫療院所，本周末（22日）上午將分別在苑裡鎮及三義鄉舉辦免費健康篩檢活動，邀請鄉親朋友踴躍參與篩檢。

衛生局指出，十大死因中癌症連續42年位居第一，且慢性疾病也嚴重威脅國人健康，辦理大型整合性健檢活動，找出慢性疾病與癌症之高危險群民眾，提供「多樣健檢、一站式服務」不但省去鄉親搭車往返、醫院候診的不便，更重要的是讓鄉親培養「重視健康、定期篩檢的健康好習慣。

這兩場免費健康篩檢活動均為當日上午7點30分起至11點止。三義鄉由中國醫藥大學附設醫院配合，將在雙湖社區活動中心辦理，提供成人健康檢查（抽血、驗尿）、乳房攝影檢查、子宮頸抹片檢查、大腸直腸癌篩檢及口腔黏膜檢查等多項篩檢，另針對45歲至79歲未曾接受B、C型肝炎篩檢者，提供免費篩檢。

苑裡鎮則由苑裡李綜合醫院配合出動高規格的醫療設備及優質的服務，將在社苓里活動中心辦理「做檢查 顧健康」整合性篩檢活動。參加成人健康檢查民眾請當日攜帶健保卡及身分證， 檢查前一日午夜12點起禁食，當天早上也不要吃早餐，抽血後會提供簡式早點；凡參加篩檢者，即可加碼摸彩活動。

衛生局長楊文志表示，全縣去年肝、大腸、乳房、子宮頸四癌篩檢約7萬人次，其中發現癌前病變人數700人，確定癌症194人，期望經由社區整合性健康篩檢活動，提供鄉親便利優質的健康服務，透過定期篩檢，把握黃金就醫時機。