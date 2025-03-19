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忠貞市場攤商移臨時市場擬再增6攤 部分不能拆原因曝光

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市忠貞市場攤商自行搭建頂棚並占用馬路擺攤，造成交通混亂及環境髒亂，桃園市斥資1000萬租用市六用地做臨時市場，60攤於16日已移置完成，拆遷作業17日啟動，至26日封閉龍平路（貿三路至貿五路間）及中山路。圖／桃園市經發局提供
桃園市忠貞市場攤商自行搭建頂棚並占用馬路擺攤，造成交通混亂及環境髒亂，桃園市斥資1000萬租用市六用地做臨時市場，60攤於16日已移置完成，拆遷作業17日啟動，至26日封閉龍平路（貿三路至貿五路間）及中山路。圖／桃園市經發局提供

桃園市忠貞市場攤商自行搭建頂棚並占用馬路擺攤，造成交通混亂及環境髒亂，桃園市斥資1000萬租用市六用地做臨時市場，60攤於16日已移置完成，視目前空間後續評估規畫再增6攤。而拆遷作業17日啟動，至26日封閉龍平路（貿三路至貿五路間）及中山路，不過目前龍平路靠近後龍街有6戶因之後拓寬地界有問題，尚在協調確認中，該部分暫不拆除。

忠貞市場位處中壢、平鎮交界，獨特滇緬美食遠近馳名，不過許多攤商自行搭建頂棚或將棚架外移至馬路上擺攤，並占用國有土地，造成環境與交通亂象，影響市容、救災及垃圾車進出，導致附近居民屢屢陳情。

桃園市經發局推動改善計畫，市府斥資1000萬元向軍方及國有財產署租用鄰近市六用地，規畫設置臨時市場，60攤攤商已於16日移置臨時市場營業。經發局表示，目前攤商進駐後，發現還有部分空間，後續評估規畫再增設6攤。

經發局說，17日啟動違建物拆除龍平路違建頂棚、雨遮及鐵皮等違建設施，並對周邊道路區域交通管制至26日，對於攤商及周邊居民的生活帶來一定程度影響，感謝大家對於市府政策的理解與支持。

「大家都驚呼市容變好多」，市議員舒翠玲表示，目前攤商移置狀況順利，不過龍平路之後要拓寬，而龍平路靠近後龍街共6戶提出拓寬道路邊線似乎跟他們的退縮空間重疊，因此暫不拆遷。

經發局回應，6戶住戶有拿出土地權狀且過去跟國有財產署租用資料等，該部分尚在協調確認當中，後續拓寬工程交由平鎮區公所施作。

桃園市忠貞市場攤商自行搭建頂棚並占用馬路擺攤，造成交通混亂及環境髒亂，桃園市斥資1000萬租用市六用地做臨時市場，60攤於16日已移置完成，拆遷作業17日啟動，至26日封閉龍平路（貿三路至貿五路間）及中山路。圖／桃園市經發局提供
桃園市忠貞市場攤商自行搭建頂棚並占用馬路擺攤，造成交通混亂及環境髒亂，桃園市斥資1000萬租用市六用地做臨時市場，60攤於16日已移置完成，拆遷作業17日啟動，至26日封閉龍平路（貿三路至貿五路間）及中山路。圖／桃園市經發局提供
桃園市忠貞市場攤商自行搭建頂棚並占用馬路擺攤，造成交通混亂及環境髒亂，桃園市斥資1000萬租用市六用地做臨時市場，60攤於16日已移置完成，拆遷作業17日啟動，至26日封閉龍平路（貿三路至貿五路間）及中山路。圖／桃園市經發局提供
桃園市忠貞市場攤商自行搭建頂棚並占用馬路擺攤，造成交通混亂及環境髒亂，桃園市斥資1000萬租用市六用地做臨時市場，60攤於16日已移置完成，拆遷作業17日啟動，至26日封閉龍平路（貿三路至貿五路間）及中山路。圖／桃園市經發局提供
桃園市忠貞市場攤商自行搭建頂棚並占用馬路擺攤，造成交通混亂及環境髒亂，桃園市斥資1000萬租用市六用地做臨時市場，60攤於16日已移置完成，拆遷作業17日啟動，至26日封閉龍平路（貿三路至貿五路間）及中山路。圖／桃園市經發局提供
桃園市忠貞市場攤商自行搭建頂棚並占用馬路擺攤，造成交通混亂及環境髒亂，桃園市斥資1000萬租用市六用地做臨時市場，60攤於16日已移置完成，拆遷作業17日啟動，至26日封閉龍平路（貿三路至貿五路間）及中山路。圖／桃園市經發局提供

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