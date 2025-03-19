苗栗市公設納骨堂旁規畫殯儀館 遷葬辦法審查過關
苗栗市公所在公辦納骨堂「苗栗市生命紀念園區曁生命紀念館」旁，規畫興辦殯儀館，預定地1公頃18座墳墓，市民代表會今天審查通過遷葬辦法，公所將配套拓寬聯絡道，提供更完整殯葬服務。
市民代表會今天臨時會，修正部分內容，通過苗栗市聯大段「2491之3」地號，第三公墓墳墓遷葬實施辦法草案，公所指出，延續生命紀念館建設，規畫在毗鄰的1公頃公墓地，興建2層樓殯儀館，設置4間禮儀廳，經費初估2億元，但不會設置火化場。
公所清查預定地有18座墳墓，辦法公布實施後半年內，期限補助相關費用，包括起掘、火化，公所提供骨灰罐，如果不使用，公所補助5000元，選擇遷葬在苗栗市生命紀念館，一般櫃位區個人櫃位第5至第8層除外，免收使用費及管理費，未選擇者每罐補償1萬元，墓主逾期未遷葬，視為無主墳處理。
市公所指出，聯大段「2491之3」地號公墓更新，公所已經完成土地分割，遷葬辦法公布實施後，將同步辦理興辦事業計畫、水土保持計畫，將爭取縣府、中央補助興建。
此外，公所配套規畫拓寬生命紀念園區對外聯絡道路苗81線，現況寬僅3至4公尺，轎車無法會車，計畫拓寬8公尺雙車道，連接苗28之1、苗82線（八甲道），用地取得加工程費約3200萬元，公所預計今年5月辦理地方公聽會，蒐集居民意見。
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