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春耕不缺水 桃園大園區農民卻因工程影響反映水量不足
桃園市今年石門水庫水位常保持240公尺以上，一期稻作（春耕）不缺水，不過議員游吾和接到農民反映，指出大園區後厝里部分農田因為新台15線工程施工與住戶遷移，阻斷灌溉水路，日前會勘，交通部公路局同意另外裝設管線調整水路，讓灌溉水能順利供水。
游吾和指出，後厝三路有大約5公頃的農地，主要種植甘藷、西瓜，雖然不是種水稻，不過也面臨春耕需要灌溉水源，結果航空城開發區配合第三跑道重大工程，原來的台15線在這邊往西（海邊）移動，加上先前調整一間未徵收戶原屋子遷移，正好座落在灌溉排水附近影響供水，才會有後厝三路後面的農地灌溉水量不足的情形。
游吾和表示，農民今年初就反映後厝三路灌溉水量不足，春耕期間水源短缺，影響農民耕作。此外，民眾也反映新設引水渠道的水閘門結構過高，可能造成交通安全疑慮與視線遮擋的問題。日前邀集公路局等相關單位與居民現場會勘，決議調整水閘門結構高度，降低對交通視線的影響，另外埋設過路涵管，將水引至另一側溝確保農田灌溉需求，讓農民有水可用，維護農業順利生產。
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