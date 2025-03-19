快訊

美國開口了反核神主牌動不動？綠內部兩種聲音交鋒

美俄通話結束：協議烏俄停止攻擊能源設施30天 和平前景仍遠

LINE開放多裝置登入！「追加裝置」教學、規則看這裡 安卓平板＋蘋果可混搭用

聽新聞
0:00 / 0:00

春耕不缺水 桃園大園區農民卻因工程影響反映水量不足

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
游吾和（左）邀集民航局等單位會勘後厝三路灌溉水路被工程影響等問題。圖／議員游吾和提供
游吾和（左）邀集民航局等單位會勘後厝三路灌溉水路被工程影響等問題。圖／議員游吾和提供

桃園市今年石門水庫水位常保持240公尺以上，一期稻作（春耕）不缺水，不過議員游吾和接到農民反映，指出大園區後厝里部分農田因為新台15線工程施工與住戶遷移，阻斷灌溉水路，日前會勘，交通部公路局同意另外裝設管線調整水路，讓灌溉水能順利供水。

游吾和指出，後厝三路有大約5公頃的農地，主要種植甘藷、西瓜，雖然不是種水稻，不過也面臨春耕需要灌溉水源，結果航空城開發區配合第三跑道重大工程，原來的台15線在這邊往西（海邊）移動，加上先前調整一間未徵收戶原屋子遷移，正好座落在灌溉排水附近影響供水，才會有後厝三路後面的農地灌溉水量不足的情形。

游吾和表示，農民今年初就反映後厝三路灌溉水量不足，春耕期間水源短缺，影響農民耕作。此外，民眾也反映新設引水渠道的水閘門結構過高，可能造成交通安全疑慮與視線遮擋的問題。日前邀集公路局等相關單位與居民現場會勘，決議調整水閘門結構高度，降低對交通視線的影響，另外埋設過路涵管，將水引至另一側溝確保農田灌溉需求，讓農民有水可用，維護農業順利生產。

石門水庫 農地 農民

延伸閱讀

彰化道路挖不停惹民怨 影響最大的台水管線趕年底完工

地震工程大解密 國研院攜手國資圖地震科普昨開展

環工博士畢業 桃園新任環保局長顏己喨今宣示就職

宮廟遶境噪音擾民 桃園催生輔導作業要點

相關新聞

桃竹竹苗簽MOU 打造大矽谷共榮圈

行政院去年通過「桃竹竹苗大矽谷推動方案」，4縣市正副首長昨簽署「桃竹竹苗大矽谷區域智慧發展倡議（MOU）」，包括推動跨縣...

苗栗市公設納骨堂旁規畫殯儀館 遷葬辦法審查過關

苗栗市公所在公辦納骨堂「苗栗市生命紀念園區曁生命紀念館」旁，規畫興辦殯儀館，預定地1公頃18座墳墓，市民代表會今天審查通...

春耕不缺水 桃園大園區農民卻因工程影響反映水量不足

桃園市今年石門水庫水位常保持240公尺以上，一期稻作（春耕）不缺水，不過議員游吾和接到農民反映，指出大園區後厝里部分農田...

環工博士畢業 桃園新任環保局長顏己喨今宣示就職

桃園市局處首長人事異動，環保局前局長陳世偉日前轉任參事，新局長顏己喨今天就任，副市長蘇俊賓除了歡迎，也期待顏帶領團隊持續...

用路人注意！桃園龜山「這路段」新增科技執法4月1日啟用

為維護用路人安全，桃園市龜山區文桃路與文南路口新增科技執法，禁止5噸以上大貨車輛駛入，若車輛違規會先由交通局確認有無申請...

分享續食理念 竹市愛享冰箱據點多一處

新竹市政府2017年起開辦「社區愛享冰箱」社區福利活動，分享多餘的食物，市府社會處指出，目前竹市共有處社區愛享冰箱據點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。