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用路人注意！桃園龜山「這路段」新增科技執法4月1日啟用

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市龜山區文桃路與文南路口新增科技執法，禁止5噸以上大貨車輛駛入。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區文桃路與文南路口新增科技執法，禁止5噸以上大貨車輛駛入。記者周嘉茹／翻攝

為維護用路人安全，桃園市龜山區文桃路與文南路口新增科技執法，禁止5噸以上大貨車輛駛入，若車輛違規會先由交通局確認有無申請臨時通行證，若無申請臨時通行證將交由警方裁罰，依道路交通管理處罰條例第60條2項2款可處900元以上、1800元以下罰鍰。

警方指出，新莊區壽山路北118線0K至1.2K往新莊方向有設置區間測速，為防止大貨車進入新北市新莊區壽山路造成危險，目前壽山路有架設限高鐵架，而龜山區文桃路與文南路口將執行大貨車禁行科技執法，該路段禁止5噸以上大貨車輛駛入，即日起進入宣導期，今年4月1日起開始執法啟用，超過5噸以上大型貨車就予以舉發。

龜山警分局呼籲，該路段與新莊區壽山路交界，為維護用路人安全及防止大貨車輛駛入新莊區壽山路影響交通安全，警方於龜山區文桃路與文南路口執行科技執法取締，期許駕駛人務必配合，讓所有用路人都能快快樂樂出門，平平安安回家。

桃園市龜山區文桃路與文南路口新增科技執法，禁止5噸以上大貨車輛駛入。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區文桃路與文南路口新增科技執法，禁止5噸以上大貨車輛駛入。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區文桃路與文南路口新增科技執法，禁止5噸以上大貨車輛駛入。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區文桃路與文南路口新增科技執法，禁止5噸以上大貨車輛駛入。記者周嘉茹／翻攝

科技執法

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