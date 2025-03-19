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環工博士畢業 桃園新任環保局長顏己喨今宣示就職

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市環保局長顏己喨（右）今宣誓就職，副市長蘇俊賓期許持續推動各項環保業務。記者陳俊智／攝影
桃園市環保局長顏己喨（右）今宣誓就職，副市長蘇俊賓期許持續推動各項環保業務。記者陳俊智／攝影

桃園市局處首長人事異動，環保局前局長陳世偉日前轉任參事，新局長顏己喨今天就任，副市長蘇俊賓除了歡迎，也期待顏帶領團隊持續推動各項環境政策。

顏己喨是國立中央大學環工研究所博士畢業，原為立法院議政博物館長，但在擔任館長之前，也曾任桃園市環境保護局副局長、高雄市青年局副局長、新北市農業局副局長與行政院環境保護署專門委員等要職，歷練豐富，也熟稔各項行政業務。此外，他1999年桃園未升格前就在地方服務，對於地方事物與民眾需求也了解甚深。

桃園副市長蘇俊賓提到，他19年前曾和顏己喨在環保局共事，那個時候桃園人口大概180多萬名，工業產值大概2兆餘元，而如今人口達233萬名，工業產值4兆元，代表桃園承載相當高的開發量體，也承擔許多環境敏感問題，正因為如此，桃園許多規定標準要走在中央前面，甚至標準要比中央更嚴格。

蘇俊賓表示，桃園現在有靜零自治條例、工廠輔導法、消防自治條例等，都是顏己喨在桃園服務期間、在前局長陳世偉支持之下推動，未來還有許多複雜的工作要做，市府將持續跨局處整合，讓桃園有更好的生活品質。

桃園市環保局長顏己喨（右）今宣誓就職。記者陳俊智／攝影
桃園市環保局長顏己喨（右）今宣誓就職。記者陳俊智／攝影

桃園 蘇俊賓

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