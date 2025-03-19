分享續食理念 竹市愛享冰箱據點多一處

新竹市政府2017年起開辦「社區愛享冰箱」社區福利活動，分享多餘的食物，市府社會處指出，目前竹市共有處社區愛享冰箱據點，即日起在北區士林里將由新竹市士林福德文化推廣協會成立新的愛享冰箱據點，盼分享續食理念，幫助有需要的人。

市府說，愛享冰箱的服務2023年開始攜手與果菜市場和大潤發一起合作，以公私協力方式讓冰箱據點分享資源更加豐富，並鼓勵市民分享剩餘食物到各社區據點，讓這些食物惠及需要幫助的人。2024年至今年2月底，竹市共分享3萬3658公斤的食物，受益人次達到13萬2040人次，幫助數萬人減少食物浪費，並將剩餘食物轉送給需要的人。

士林福德文化推廣協會理事長陳文村表示，知道市府有開放一般性立案人民團體申請「社區愛享冰箱計畫」後，立刻開始籌備及申請，愛享冰箱是對社區鄰里很好的服務項目，愛心不落人後，協會想要擴大範圍照顧更多弱勢民眾，期望不僅只限於社區居民，只要有需要的民眾，也能來到士林福德文化推廣協會領取愛心食物，感受到來自竹市社區各界的關懷，達成互幫互助食物不浪費的永續精神，與市府共同打造幸福友善的新竹市。

士林福德文化推廣協會總幹事鄭惠娟補充，協會多次諮詢新竹市社區培力育成中心的社工員，並討論有關食物發放的規則和需要特別注意的事項，也安排志工和工作人員協助現場領取流暢，讓物資發放的過程更加有序，讓愛心食物能順利發放。