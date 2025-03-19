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宮廟遶境噪音擾民 桃園催生輔導作業要點

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府為維護民眾生活品質，擬訂「桃園市政府輔導宗教遶境活動作業要點」，確切上路日期有待開會決定。還在記者陳俊智／攝影
桃園市政府為維護民眾生活品質，擬訂「桃園市政府輔導宗教遶境活動作業要點」，確切上路日期有待開會決定。還在記者陳俊智／攝影

桃園近年宗教慶典煙火、噪音的陳情案件持續增加，市府為維護民眾生活品質，擬訂「桃園市政府輔導宗教遶境活動作業要點」，加強都會區、住宅區及學校周邊管制，未來宮廟申請遶境，將有「遶境活動自主檢核表」明確約束行為；作業要點仍在草擬中。

桃園副市長蘇俊賓今早主持市政會議，市府過年前就試辦宮廟遶境活動噪音管制辦法，而接下來1、2個月又是遶境高峰期，所以市府即將推出正式的活動指引，希望藉由噪音管制法，把高密度、高樓層的住宅區納入噪音管制範圍，「全天候禁止燃放鞭炮」，期待一方面建立桃園宗教文化傳承，一方面也能兼顧民眾生活品質，前後2者若能兼顧，文化傳承的影響力就會更大，相關作業要點經與宮廟討論，普遍接受度高。

另外，未來宮廟單位申請遶境也有自主檢核表，除了交通路線和鞭炮噪音，還有也關注到減廢、空汙等問題。

蘇俊賓也說，近日與市長張善政、副市長王明鉅交流，最近到宮廟參香拜拜，有發現宮廟已經在做香爐減香、空品檢測等工作，能感受宮廟在環保方面已經做得很多，希望未來作業要點推動後，兼顧環境品質的文化活動能越做越好。

噪音 桃園 遶境

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