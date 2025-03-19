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新竹尖石超冷 「雞都不下蛋」 氣喘、燒燙傷患者湧入衛生室

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導

新竹尖石鄉海拔超過1000公尺，時序雖然入春，但高山低溫讓不少病人氣喘發作，不僅如此，民眾燒柴取暖，也發生規模大小不等的燙傷，加上感冒患者、慢性病患，都湧入秀巒衛生室。秀巒衛生室護理師江金花指出，這個冬天一直還沒有過去，最近早上一片白雪，衛生室提供後援，希望大家平安度過低溫、回復正常生活。

秀巒衛生室位於新竹尖石鄉，馬偕醫院自2001年起承接健保署尖石鄉醫療給付效益提升計畫，24年來在秀巒衛生室長期派駐1名醫師及3名護理師。

最近受強烈大陸冷氣團影響，最近新竹尖山鄉因地勢高而氣溫更低。尖石居民感嘆，過年時天氣回暖所耕種的幼苗與花苞，不耐霜雪紛紛枯萎，更有民眾在衛生室時大吐苦水「真的太冷了，連雞都不下蛋」。

高山上瓦斯不容易點燃，不少居民直接燒柴火取暖與煮熱水，但稍有不慎就造成燒燙傷。江金花說，實在太冷，也冷太久，近日溫度僅攝氏2度，濕度超過80%，夜間降雪機率高，民眾若發生燒燙傷到衛生室尋求協助。

江金花表示，近日感冒人數增多，不少家庭成員不分年齡大小，無一倖免，全都掛病號，氣喘病人也因為天氣的巨劇變化而吃不消，即使有正常規律服藥，還是難以避免氣喘發作，緊急到衛生室求診。

江金花說，中午後氣溫回暖，才會漸漸融雪，路上行進也比較安全，因此長期慢性病人領藥也多集中在下午，才陸續抵達衛生室。希望大家平安度過低溫、回復正常生活。

馬偕紀念醫院多年來持續在秀巒衛生室派駐醫師及護理師，並在尖石後山進行巡迴醫療，辦理大型活動，對行動力不佳的長者進行造冊，提供居家訪視與居家看診，且與當地長照單位或社會課、教會緊密連結，遇有緊急或特殊情況協助轉介，以馬偕醫療體系為後盾。

雖然已進入三月，但新竹尖石超冷，2度低溫加上80%的濕度，一晚就足以積雪，圖攝於鎮西堡。圖／馬偕醫院提供
雖然已進入三月，但新竹尖石超冷，2度低溫加上80%的濕度，一晚就足以積雪，圖攝於鎮西堡。圖／馬偕醫院提供
新竹尖石山區受到寒流影響，感冒患者不少，全家人都感冒來秀巒衛生室求診者，不在少數。圖／馬偕醫院提供
新竹尖石山區受到寒流影響，感冒患者不少，全家人都感冒來秀巒衛生室求診者，不在少數。圖／馬偕醫院提供
三月中旬還有寒流，新光部落山上的作物受到影響。圖／馬偕醫院提供
三月中旬還有寒流，新光部落山上的作物受到影響。圖／馬偕醫院提供

氣喘 馬偕醫院

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