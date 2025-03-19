三義小城品牌溫馨廚房送熱湯、陪伴獨老 再奪台新青少年志工獎

青少年志工最高榮譽的台新青少年志工菁英獎最近揭曉，許願要永遠當志工的「溫馨廚房」團長許宸祐，奪下最高榮譽親大使獎，打響苗栗縣三義鄉「小城故事」青少年志工品牌，讓世界都看見。

三義溫馨廚房12年前由一群青少年組成，假日騎自行車送熱湯、陪伴獨居老人，經驗複製到苗栗縣頭屋鄉明德社區等地，愛心還曾輸出到柬埔寨，成員高興、吳丞唐及葉俐君，都曾獲得台新青少年志工菁英獎前身的保德信青少年志工菁英獎「親善大使獎」，今年許宸祐再獲獎，服務過程被拍成影片，將代表出國分享經驗。

許宸祐國中一年級，加入溫馨廚房服務，新冠肺炎疫情期間擔任團長，號召朋友加入，熬過人手嚴重不足的艱難階段，延續溫馨日出任務，送出暖心暖胃的湯品，讓長輩在獨居的日子裡有期待也有盼望。

許宸祐幼兒園時期，媽媽帶著他和弟弟到很多單位當志工，剛開始在華山基金會苗栗縣公館愛心天使小站，跟著社工到獨居長輩家中分發物資、量血壓，他說，當時年紀還小，只覺得爺爺奶奶自己住看起來感覺很孤單，就是跟著媽媽訪視陪伴做就對了。

他記得9歲那年，因為意外不幸蜂螫，因急性過敏在加護病房躺了1周，爸媽向上天祈求如果他能夠挺過來，會堅持終身做志工，當他痊癒之後知道父母的用心，也體會生命的可貴，一定有要用到他的地方，決定「我也要永遠做志工」。

他說，從小就喜歡在廚房搞東搞西，可以為獨居長輩煮好吃的食物，美食料理，也是他的一大興趣努力，努力學習煮湯的技巧，送湯陪伴長輩，成為每個月不可或缺的一件重要事，看到長輩滿足的笑容，他很開心享受。