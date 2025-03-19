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山豬毀玉米田 青農籲控管

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

百大青農張智傑位於苗栗縣銅鑼鄉的3公頃大玉米田慘遭山肆虐，部分田區幾乎被夷平，經申請捕捉到3隻山豬後，動保團體卻希望野放。縣府農業處認為，此案凸顯農民與動保人士角力，將向中央爭取野生動物破壞農作損失，可獲補貼的機制。

張智傑配合農糧署「綠色環境給付計畫」，栽種16公頃面積硬質玉米，其中，銅鑼鄉老雞隆、新雞隆約3公頃玉米田遭受山豬危害，部分田區玉米啃食殆盡，產量達不到計畫最低繳交量，獎勵金恐被取消。

縣議員羅貴星接獲陳情，日前會同立委沈發惠國會辦公室、農業部農糧署、苗栗區農改場，及縣府等單位會勘，農糧署同意取消綠色環境給付計畫最低繳交量，給予獎勵金，並將會勘研議山豬等野生動物防治辦法。

張智傑表示，捕獲3隻危害玉米田的山豬，動保人士向他反映放生，或發揮慈悲心，讓牠們重回自然，但他認為，放生可能造成其他農民農作損失，誰來埋單？

張智傑建議，有關單位應建置監控系統，山豬、獼猴等數量達到一定程度啟動控管，盡量做到平衡。

縣府農業處長陳樹義說，農業處試驗YouTube很紅的國外一網成擒的捕捉山豬辦法，結果根本沒有效果，青農張智傑玉米田遭受山豬危害，目前雖以取消最低繳交量解決，但非長久之道；農業處將爭取山豬、獼猴及山羌等野生動物，也納入天然災害救助，建立補貼農作損失的機制。

農業處 農糧署

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