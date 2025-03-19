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桃園旗艦公園 剩第7座月底啟用

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園市推動7大旗艦公園，其中，前身為埔心營區的楊梅四維旗艦公園，前年5月開工，將過去眷村文化融入遊具中，昨啟用。記者翁唯真／攝影
桃園市推動7大旗艦公園，其中，前身為埔心營區的楊梅四維旗艦公園，前年5月開工，將過去眷村文化融入遊具中，昨啟用。記者翁唯真／攝影

桃園市長張善政上任後推動7大旗艦公園，陸續改造完成，其中前身為埔心營區的楊梅四維旗艦公園將眷村文化特色融入遊戲場，昨啟用。市府也預告，最後1處旗艦公園將在兒童節前夕亮相，打造16公尺高長頸鹿遊具的八德楓樹腳公園，將於3月底啟用。

占地約3.1公頃的楊梅四維旗艦公園位於四維二路及永美路445巷旁，鄰近學校、埔心車站、縱貫公路、國道1號楊梅交流道，基地範圍包含既有四維兒童公園，及南側楊梅區公所代管國有土地。

張善政昨出席啟用典禮說，過去桃園有許多不符合衛福部要求的公園，他上任後找整建經費，斥資8千萬元打造的四維兒童公園是他第1個改建的公園，提供民眾符合標準的安全遊具。

工務局指出，公園全區採分齡分區規畫，銀髮樂活區更新體健設施、地坪、座椅等，適合全齡使用；2至5歲和5至12歲遊戲區擷取眷村冒險、挑戰、勇敢精神，復刻楊梅區四維國小2條龍精神地標，打造新的覆網爬籠遊戲區；13歲以上活動區域利用紅磚元素還原昔日眷村空間分布情形。

工務局也說明，7大旗艦公園另有大園區華興池公園、中壢區光明公園、龍潭運動公園、平鎮運動公園及桃園區陽明公園已啟用，八德區楓樹腳公園3月底啟用。

因應兒童節到來，市府經發局與桃園市20家廠商合作推出「桃園好『ㄅㄠ∨』包」大禮包，將配合「PARK，園宇宙」桃園特色公園導覽等活動發放，限量2000份送給12歲以下兒童。

兒童節 眷村

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