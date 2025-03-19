桃竹竹苗簽MOU 打造大矽谷共榮圈

行政院去年通過「桃竹竹苗大矽谷推動方案」，4縣市正副首長昨簽署「桃竹竹苗大矽谷區域智慧發展倡議（MOU）」，包括推動跨縣市數據共享、智慧交通建設、遠距醫療服務等10大面向，盼共同打造「大矽谷共榮圈」。

桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、新竹市長邱臣遠、苗栗副縣長邱俐俐昨共同簽署MOU，張善政提出10點倡議，不僅要讓產業往前走，也要讓市縣政、城鄉發展能共同推動，包括人才、各種資源互享等，讓4縣市不僅在產業發展，縣市城鄉發展也是生命共同體。

楊文科提到，中央通過要推動大矽谷計畫，快一年都沒什麼消息，希望這個倡議讓中央真正來支持，也支持竹縣的台知、科三園區計畫。交通網絡部分，楊則提出將桃園機場捷運拉到竹科、竹南園區，盼獲中央支持、回應。

邱臣遠說，全國半導體年產值3.9兆，竹科就有1.5兆，園區從業人口突破17.5萬人，希望中央聽到4縣市聲音，讓倡議與中央資源對接，再創下一個台灣經濟奇蹟。邱俐俐說，苗栗將積極與桃竹竹地區在科技、交通、醫療方面開展深度合作。

昨簽署的MOU主要包括無縫數位生活圈、智慧交通協作、防災預警聯防平台、遠距及智慧醫療等10大面向，希望未來4縣市在生活、觀光、交通、防災、醫療、文化、教育及產業等面向能更緊密相連。

另外，為解決竹南、頭份學生激增，苗栗縣府爭取設立苗栗實驗中學，昨下午竹竹苗「園縣市高峰會」上，苗栗縣長鍾東錦提案，盼實中有機會成行，但竹科管理局要求苗縣府規畫園區擴建用地計畫及可行性評估，當場遭鍾反駁，指屏東、嘉義園區都可以有實驗中學，為何苗栗不能，「是否用顏色來考量教育？」楊文科、邱臣遠也支持鍾東錦訴求。

科管局長陳宗權說，科學園區開發時若要設實中，需涵蓋在籌設計畫裡，一併評估，並非不設。