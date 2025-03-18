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桃竹竹苗簽大矽谷區域智慧發展倡議 打造城市亮點

中央社／ 桃園18日電

桃園市長張善政今天與竹竹苗簽署「桃竹竹苗大矽谷區域智慧發展倡議」，他表示，內容涵蓋人才培育、科技應用、數據共享與智慧治理等領域，將讓桃竹竹苗成為世界智慧城市亮點區域。

張善政上午至台北市出席桃竹竹苗大矽谷區域智慧發展倡議暨2025智慧城市展「桃園AI進行市」主題館開幕活動。

張善政表示，行政院去年推動「桃竹竹苗大矽谷計畫」已成為產業發展亮點，由桃園發起的「桃竹竹苗大矽谷區域智慧發展倡議」有助加深4縣市的市政交流，共享縣市合作所帶來的市政碩果，一同推升產業經濟發展，優化民眾智慧生活品質。

張善政也說，桃園主題館「桃園AI進行市」展示跨局處的多面向推動成果，例如「2025智慧城市創新應用獎」，桃市府獲得「智慧救災」與「智慧治理」2大獎項，可見市府在推動智慧城市上的成長。

新竹縣長楊文科表示，相信AI智慧園區的規劃可帶動區域科技發展，期許中央政府能夠支持通過台灣知識經濟旗艦園區、科學園區三期計畫等規劃，逐步完善桃竹竹苗區域發展智慧治理的願景。

新竹市代理市長邱臣遠表示，簽署倡議象徵著桃竹竹苗4大縣市的區域智慧發展合作正式啟動，也代表著4縣市將市政發展聚焦於共同生活圈、交通網絡、產業廊帶及國家發展方向，共同驅動台灣經濟的發展。

苗栗縣副縣長邱俐俐指出，期待透過倡議整合各區域交通、醫療、災防、產業等資源，帶動周邊產業蓬勃發展，讓桃竹竹苗地區成為國際科技產業發展重鎮。

桃園市政府智慧城鄉發展委員會表示，今年智慧城市展桃園市以「桃園AI進行市」為主軸，並規劃城市治理、行人安全、環境保護、智慧教育及科技藝術等5大主題，展示各局處如何運用智慧科技提升市政服務與市民生活品質。

張善政 矽谷

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