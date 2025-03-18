桃園7旗艦公園剩1座月底啟用 兒童節玩公園拿限量禮包

桃園市推動7大旗艦公園，占地約3.1公頃位於楊梅四維旗艦公園，前身為埔心營區，前年5月開工，將過去眷村文化融入遊具中，全區分成銀髮樂活區、2至5歲遊戲區、5至12歲遊戲區及適宜13歲以上的活動區域，改善工程總經費約8000萬元，今順利啟用，目前剩下八德楓樹腳公園將於3月底啟用。且兒童節至公園玩能享20項觀光工廠合作限量「桃園好『ㄅㄠ∨』包」大禮包。

楊梅四維旗艦公園位於四維二路及永美路445巷旁，基地範圍包含既有四維兒童公園，及南側楊梅區公所代管國有土地，其前身為埔心營區，周圍鄰近學校、埔心車站、縱貫公路、國道一號楊梅交流道。

桃園市長張善政今出席啟用典禮表示，四維兒童公園是他上任後第1個改建的公園，經過1年半施工，今年1月順利完工，經過驗收後今順利啟用，過去桃園有許多不符合衛生福利部要求的公園，他上任後盡快找經費，把許多公園都整建，提供市民符合標準的安全遊具。

張善政說，四維兒童公園位置良好，周邊也是住宅區，相信會吸引不少家長及周邊住戶帶小孩前來體驗。

工務局表示，全區採分齡分區規畫，銀髮樂活區汰換原老舊設施、拆除原有組合式遊具，更新體健設施、地坪、座椅及植栽等，整合為適合全齡使用的休憩廣場。2至5歲和5至12歲遊戲區則擷取眷村冒險、挑戰、勇敢精神，復刻楊梅區四維國小2條龍精神地標，打造新的覆網爬籠遊戲區。13歲以上活動區域利用紅磚元素還原當時眷村空間分佈情形，提供追憶舊眷村樣貌的空間，也讓孩童在追逐、玩樂中，逐步認識自己家鄉的空間紋理。

工務局說，目前大園區華興池公園、中壢區光明公園、龍潭運動公園、平鎮運動公園及桃園區陽明公園，皆以啟用，而八德區楓樹腳公園將於3月底啟用。