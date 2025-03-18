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竹市4月大女嬰趴睡窒息送醫 社會處報檢方偵辦

中央社／ 新竹市18日電

新竹市1名4個月大女嬰在某私立托嬰中心趴睡窒息送醫，目前仍在加護病房觀察。竹市社會處表示，已要求該中心保存監視錄影畫面，並陳報新竹地檢署偵辦，確保幼兒受照顧權益。

1名網友昨天在臉書（Facebook）社團「新竹大小事」發文，指她的女兒日前在新竹市東區某托嬰中心趴睡窒息，目前仍在加護病房觀察中，情況不樂觀。

網友指出，事後看監視器發現托育人員讓4個多月大、剛會翻身的小嬰兒趴在地墊上將近40分鐘，且沒人理會，該中心標榜「不趴睡」，且學費不便宜，但實質照護方式令人無法接受。

該托嬰中心對此回應，工作團隊對發生此事感到難過，會配合調查。

新竹市政府社會處透過文字表示，11日上午接獲該托嬰中心通報發生緊急事件，立即要求托嬰中心保存事件發生期間監視錄影畫面檔案，並於隔日安排家長在社工人員陪同下查閱相關影像，提供必要協助。

社會處指出，已於13日派員稽查，詳細檢視托嬰中心的監視器畫面，持續釐清事發當日的照顧人力配置及幼兒出席情形，事件已陳報新竹地檢署由檢察官指揮偵辦，確保幼兒受照顧權益。

托嬰 新竹

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