不再全民買單！桃市消防要求業者負擔救災重機具費用

為強化災害應對機制，桃園市政府積極修訂「桃園市火災預防自治條例」，並納入新規定，要求丁類場所與倉庫等高風險場所必須建立重型機械業者資訊，火災或災害發生時，主動調度所需的重型機械協助事故搶救，並由業者負擔所有必要費用，確保災害救援行動的順利進行。

桃園市消防局局長龔永信表示，修訂新規定是為了確保災害發生時，相關業者能夠迅速提供必須的重型機械支持，避免公共資源的浪費與過度依賴，透過此規定讓業者對於火災或災害事故中的責任與負擔更加明確，從而提升整體災害應對的效率。

條文中明確規定，若該場所的管理權人無法調度所需重機械時，桃園市政府的相關主管機關將代為調度，並向業者求償相應的必要費用。這樣的規定不僅強化業者在災害發生時的責任，也有效減少市府財政負擔，確保公共資源的合理運用。