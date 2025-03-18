快訊

一帶一路工程奪命之怒：塞爾維亞逾10萬人抗議總統武契奇

台股上漲153點收22,271點 台積電上漲6元收971元

美國阿公家成「垃圾山」 清出逾1噸垃圾AIT也來關心

大矽谷共同生活圈 桃竹竹苗簽智慧發展MOU人才資源共享

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
桃竹竹苗4縣市首長今天在智慧城市展上，再度簽署「桃竹竹苗大矽谷區域智慧發展倡議（MOU）」。記者林麗玉／攝影
桃竹竹苗4縣市首長今天在智慧城市展上，再度簽署「桃竹竹苗大矽谷區域智慧發展倡議（MOU）」。記者林麗玉／攝影

行政院去年通過「桃竹竹苗大矽谷推動方案」，桃竹竹苗4縣市首長今天在智慧城市展上，再度簽署「桃竹竹苗大矽谷區域智慧發展倡議（MOU）」，包括推動跨縣市數據共享、智慧交通建設、遠距醫療服務等。

智慧城市展、淨零城市展今天登場，桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、新竹市長邱臣遠、苗栗副縣長邱俐俐在智慧城市桃園館共同簽署「桃竹竹苗大矽谷區域智慧發展倡議（MOU）」。

張善政表示，去年行政院推動「桃竹竹苗大矽谷計畫」，源自新竹科學園區，新竹縣市成長茁壯，往南延伸苗栗，往北桃園，產業發展已成為全世界亮點，新竹縣市基地已不夠用，桃園苗栗納入大矽谷計畫，讓四縣市變成生命共同體，一起將境內展業提升，成國國際上最大的產業發展亮點。

張提出十點倡議，不僅要讓產業往前走，也要讓市縣政、城鄉發展能共同推動，以匹配大矽谷計畫，包括人才、各種資源互享等，讓四縣市落實成為一個，不僅是產業發展的生命共同體，也在縣市城鄉發展是生命共同體。

楊文科提到，中央通過要推動大矽谷計畫後，快一年都沒有什麼消息，但今天這個倡議將讓「一加一加一，等於無限大」。也希望今天這個倡議，讓中央真正來支持，目前新竹縣的AI園區已開始帶動、走在時代浪頭，也希望中央支持新竹縣的台知園區，科三園區計畫；另外，交通網絡部分，楊則提出將桃園機場捷運拉到新竹科學園區、竹南園區，期待今天的倡議能獲得中央的支持回應。

新竹市長邱臣遠說，今天簽訂區域智慧發展倡議MOU，代表支撐台灣經濟的四大重要支柱，桃竹竹苗不僅是共同生活圈、共同交通網略，也是共同的產業重要廊帶，共同的國家發展方向都聚焦在這個地方。其中全國半導體產值年3.9兆，新竹科學園區就有1.5兆，整個園區從業人口突破17.5萬人，產業量能非常蓬勃，今天的倡議是重要開始，也希望中央聽到四縣市聲音，讓倡議與中央資源對接，再創下一個台灣的經濟奇蹟。

苗栗縣副縣長邱俐俐表示，因縣議會開議，縣長鍾東錦無法親自到場，儘管苗栗受地形地貌影響，有87%地形是山丘地，對產業發展造成非常大窒礙，不過歷任縣長、中央支持下，苗栗加入大矽谷計畫，苗栗絕對有非常好的人本、科技發展潛能的縣市，希望在科技生活交通醫療等，與桃竹竹都能多加結合，帶動產業蓬勃發展。

桃園機場 矽谷

延伸閱讀

華安醫學與瑞士Medvisis藥廠簽MOU共同拓展歐洲市場

大矽谷配套 苗栗縣竹南頭份兩大都計合併整體規畫發展

好手如雲！苗中盃橋藝錦標賽今天登場 逾300人參賽破紀錄

卓蘭植樹節活動今登場 鄉親索取原生樹種苗木熱度高

相關新聞

王婉諭爆竹東服務處疑侵占國土 林思銘：鑑界釐清拆除

時代力量黨主席王婉諭今召開記者會指出，立委林思銘除先前曝光的寶山農地違建及超貸問題外，上屆的竹東服務處更涉嫌侵占國土。林...

山豬肆虐苗栗玉米田 動保團體卻要野放 百大青農：損失誰來埋單？

百大青農張智傑在苗栗縣銅鑼鄉3公頃玉米田慘遭山豬肆虐，部分田區幾乎被夷平，因此申請捕捉到3頭山豬，動保團體卻望野放，縣府...

淨灘竟發現報廢車 苗縣銅鑼鄉代徐裕逢：感覺很詭異！

淨灘竟發現報廢車，這該如何處理？苗栗縣銅鑼鄉民代表徐裕逢上周三與友人到後龍外埔海邊參加淨灘活動，卻在現場發現一輛轎車居然...

大矽谷共同生活圈 桃竹竹苗簽智慧發展MOU人才資源共享

行政院去年通過「桃竹竹苗大矽谷推動方案」，桃竹竹苗4縣市首長今天在智慧城市展上，再度簽署「桃竹竹苗大矽谷區域智慧發展倡議...

畢業季即將來過6萬個職缺招攬 成功獲最高4.5萬元獎勵

畢業季逐漸到來，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為協助即將畢業的學生順利踏入職場，自3月起與轄區內的國立中央大學、陽明交通大...

新竹高商日式宿舍擬拆 文史工作者反彈 市議員喊話：應列暫定古蹟

新竹高商校內有6棟日式住宅經文資審議解除列冊，校方規畫拆除新建教學大樓，消息一出引發文史工作者反彈，認為其中的日式雙併宿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。