大矽谷共同生活圈 桃竹竹苗簽智慧發展MOU人才資源共享

行政院去年通過「桃竹竹苗大矽谷推動方案」，桃竹竹苗4縣市首長今天在智慧城市展上，再度簽署「桃竹竹苗大矽谷區域智慧發展倡議（MOU）」，包括推動跨縣市數據共享、智慧交通建設、遠距醫療服務等。

智慧城市展、淨零城市展今天登場，桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、新竹市長邱臣遠、苗栗副縣長邱俐俐在智慧城市桃園館共同簽署「桃竹竹苗大矽谷區域智慧發展倡議（MOU）」。

張善政表示，去年行政院推動「桃竹竹苗大矽谷計畫」，源自新竹科學園區，新竹縣市成長茁壯，往南延伸苗栗，往北桃園，產業發展已成為全世界亮點，新竹縣市基地已不夠用，桃園苗栗納入大矽谷計畫，讓四縣市變成生命共同體，一起將境內展業提升，成國國際上最大的產業發展亮點。

張提出十點倡議，不僅要讓產業往前走，也要讓市縣政、城鄉發展能共同推動，以匹配大矽谷計畫，包括人才、各種資源互享等，讓四縣市落實成為一個，不僅是產業發展的生命共同體，也在縣市城鄉發展是生命共同體。

楊文科提到，中央通過要推動大矽谷計畫後，快一年都沒有什麼消息，但今天這個倡議將讓「一加一加一，等於無限大」。也希望今天這個倡議，讓中央真正來支持，目前新竹縣的AI園區已開始帶動、走在時代浪頭，也希望中央支持新竹縣的台知園區，科三園區計畫；另外，交通網絡部分，楊則提出將桃園機場捷運拉到新竹科學園區、竹南園區，期待今天的倡議能獲得中央的支持回應。

新竹市長邱臣遠說，今天簽訂區域智慧發展倡議MOU，代表支撐台灣經濟的四大重要支柱，桃竹竹苗不僅是共同生活圈、共同交通網略，也是共同的產業重要廊帶，共同的國家發展方向都聚焦在這個地方。其中全國半導體產值年3.9兆，新竹科學園區就有1.5兆，整個園區從業人口突破17.5萬人，產業量能非常蓬勃，今天的倡議是重要開始，也希望中央聽到四縣市聲音，讓倡議與中央資源對接，再創下一個台灣的經濟奇蹟。

苗栗縣副縣長邱俐俐表示，因縣議會開議，縣長鍾東錦無法親自到場，儘管苗栗受地形地貌影響，有87%地形是山丘地，對產業發展造成非常大窒礙，不過歷任縣長、中央支持下，苗栗加入大矽谷計畫，苗栗絕對有非常好的人本、科技發展潛能的縣市，希望在科技生活交通醫療等，與桃竹竹都能多加結合，帶動產業蓬勃發展。