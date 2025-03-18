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王婉諭爆竹東服務處疑侵占國土 林思銘：鑑界釐清拆除

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
立委林思銘強調，基於建商當初所提供的資訊，而疏於進一步的查證確認，他將立即申請地政事務所鑑界測量釐清，也會協同建商立即拆除且恢復原狀，並補繳使用補償費。圖／林思銘提供
立委林思銘強調，基於建商當初所提供的資訊，而疏於進一步的查證確認，他將立即申請地政事務所鑑界測量釐清，也會協同建商立即拆除且恢復原狀，並補繳使用補償費。圖／林思銘提供

時代力量黨主席王婉諭今召開記者會指出，立委林思銘除先前曝光的寶山農地違建及超貸問題外，上屆的竹東服務處更涉嫌侵占國土。林思銘也回應，將立即申請地政事務所鑑界測量釐清，也會協同建商立即拆除且恢復原狀，並補繳使用補償費。

林思銘指出，因在上屆在竹東未找到適合的場所，才會短暫將母親的住家作為聯絡處。也因母親80多歲又因膝蓋手術無法上下爬樓梯，該棟建築物內有電梯，為了給母親方便的居住環境，2022年之際向建商購買即有成屋。

林思銘說，當時建商告知，他所承購的建物及座落圍牆內土地均屬於他所可以使用範圍，建商在過戶交屋時，已完成各項土地使用權限，建商也在可以使用的土地上都已經施作好地基，交屋時建物均己完成圍牆施作，並已有施作大門伸縮門軌道，並且打好地基。由於房屋交屋是用現狀點交，在交屋後，建商原本想做成小型社區才會蓋有警衛室，但因整體戶數仍不多，各戶分擔費用過高，故至今閒置未使用。

林思銘強調，本屆立委任期開始，已將服務處移至竹東鎮杞林路76號，目前該棟建築已完全作為住家使用，由於承購即有成屋，基於建商當初所提供的資訊，而疏於進一步的查證確認，他將立即申請地政事務所鑑界測量釐清，也會協同建商立即拆除且恢復原狀，並補繳使用補償費。

林思銘也批，王婉諭未了解原委看圖說故事，他在承購時房屋屋況為何，建商興建時空背景又是如何，在毫無所悉而完全只用她憑空想像去拼湊、她自己所想要的，令人不得不做過多聯想及猜測，王婉諭就是想配合民進黨主張的大罷免去製造仇恨與對立，增添柴火，浪費佔用媒體及社會資源，也想憑此增加自己的聲量。

林思銘也喊話，請王婉諭把監督在野黨的力道，也用在共同監督執政黨，不要每次遇到執政黨的事就輕輕放下，只要是在野黨就用盡全力。現在國家已經處於各項的對立，這不是人民樂見也不是人民所要的，請不要繼續再製造仇恨與敵對。

時代力量黨主席王婉諭今召開記者會指出，立法委員林思銘除先前曝光的寶山農地違建及超貸問題外，上屆的竹東服務處更涉嫌侵占國土。圖／時代力量黨部提供
時代力量黨主席王婉諭今召開記者會指出，立法委員林思銘除先前曝光的寶山農地違建及超貸問題外，上屆的竹東服務處更涉嫌侵占國土。圖／時代力量黨部提供
立委林思銘強調，基於建商當初所提供的資訊，而疏於進一步的查證確認，他將立即申請地政事務所鑑界測量釐清，也會協同建商立即拆除且恢復原狀，並補繳使用補償費。圖／林思銘提供
立委林思銘強調，基於建商當初所提供的資訊，而疏於進一步的查證確認，他將立即申請地政事務所鑑界測量釐清，也會協同建商立即拆除且恢復原狀，並補繳使用補償費。圖／林思銘提供
立委林思銘回應，當時建商告知他所承購的建物及座落圍牆內土地均屬於他所可以使用範圍，建商在過戶交屋時，已完成各項土地使用權限，建商也在可以使用的土地上都已經施作好地基，交屋時建物均己完成圍牆施作。圖／林思銘提供
立委林思銘回應，當時建商告知他所承購的建物及座落圍牆內土地均屬於他所可以使用範圍，建商在過戶交屋時，已完成各項土地使用權限，建商也在可以使用的土地上都已經施作好地基，交屋時建物均己完成圍牆施作。圖／林思銘提供

林思銘 母親 王婉諭

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