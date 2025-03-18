王婉諭爆竹東服務處疑侵占國土 林思銘：鑑界釐清拆除

時代力量黨主席王婉諭今召開記者會指出，立委林思銘除先前曝光的寶山農地違建及超貸問題外，上屆的竹東服務處更涉嫌侵占國土。林思銘也回應，將立即申請地政事務所鑑界測量釐清，也會協同建商立即拆除且恢復原狀，並補繳使用補償費。

林思銘指出，因在上屆在竹東未找到適合的場所，才會短暫將母親的住家作為聯絡處。也因母親80多歲又因膝蓋手術無法上下爬樓梯，該棟建築物內有電梯，為了給母親方便的居住環境，2022年之際向建商購買即有成屋。

林思銘說，當時建商告知，他所承購的建物及座落圍牆內土地均屬於他所可以使用範圍，建商在過戶交屋時，已完成各項土地使用權限，建商也在可以使用的土地上都已經施作好地基，交屋時建物均己完成圍牆施作，並已有施作大門伸縮門軌道，並且打好地基。由於房屋交屋是用現狀點交，在交屋後，建商原本想做成小型社區才會蓋有警衛室，但因整體戶數仍不多，各戶分擔費用過高，故至今閒置未使用。

林思銘強調，本屆立委任期開始，已將服務處移至竹東鎮杞林路76號，目前該棟建築已完全作為住家使用，由於承購即有成屋，基於建商當初所提供的資訊，而疏於進一步的查證確認，他將立即申請地政事務所鑑界測量釐清，也會協同建商立即拆除且恢復原狀，並補繳使用補償費。

林思銘也批，王婉諭未了解原委看圖說故事，他在承購時房屋屋況為何，建商興建時空背景又是如何，在毫無所悉而完全只用她憑空想像去拼湊、她自己所想要的，令人不得不做過多聯想及猜測，王婉諭就是想配合民進黨主張的大罷免去製造仇恨與對立，增添柴火，浪費佔用媒體及社會資源，也想憑此增加自己的聲量。