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新竹高商日式宿舍擬拆 文史工作者反彈 市議員喊話：應列暫定古蹟

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹高商為提供學生學習空間，決議在日式宿舍區新建大樓，近日將拆除工程標案公開上網後，引發文史工作者反彈。圖／文史工作者提供
新竹高商為提供學生學習空間，決議在日式宿舍區新建大樓，近日將拆除工程標案公開上網後，引發文史工作者反彈。圖／文史工作者提供

新竹高商校內有6棟日式住宅經文資審議解除列冊，校方規畫拆除新建教學大樓，消息一出引發文史工作者反彈，認為其中的日式雙併宿舍具歷史保存價值，市議員廖子齊更與文化資產專家、建築師、學者向市府喊話，要求立即「文化資產保存法」第20條啟動「暫定古蹟」程序，確保這批歷史建築不會在正式審議前遭到草率拆除。

市府文化局回應，此案審議程序皆依循文化資產保存法、文化資產審議會組織及運作辦法等相關規定辦理，市府尊重審議會決議。近期已接獲民眾提報該校日式雙併宿舍（學府路128號之3至6）為歷史建築，將依文資法第14條辦理相關審議程序。

新竹高商說明，該宿舍歷經多次增改修建，已非興建落成時樣貌，如今竹竹苗人口不斷成長，地區高中就學需求量大增，學校今年配合國家政策及地方需求新增商業經營科2班，學校設備空間已達限量，若不新建校舍，恐無法解決增班需求，希望提報歷史建物民眾能聆聽校方意見、溝通。

廖子齊表示，新竹高商的日式雙拼宿舍結構狀況良好，並未嚴重損壞。這些宿舍以檜木建造，並具備台灣極為罕見的書齋空間，整體結構仍然完整。建築設計更展現了新竹地區「風大雨小」的氣候適應特色，例如高窗採光但不設百葉，以避免強風影響生活起居，這些都是極具地方代表性的建築特徵。

廖子齊說，文化局在最近的聚落建築群審議中，一改原先七棟日式宿舍列冊，在尚未就個別日式建築做歷史建築或古蹟價值評估調查的情況下，僅就聚落建築群的價值做評估，最終未賦予七棟宿舍任何文化資產身分。而在文化資產審查程序尚未完備之際，校方卻於3月3日公告拆除標案，3月10日開標後雖然廢標，但據「政府採購法」，廢標不代表拆除案終止，校方仍可重新招標，讓宿舍隨時再度陷入拆除風險。

資深建築師林志成指出，新竹高商的日式雙拼宿舍不僅是教師居住空間，更是新竹教育發展史的重要見證。校方並非沒有其他新舊共存的解決方案，他曾提供至少四種規畫建議，證明學校發展與文化資產保存可以並存。然而，校方對此完全無視，執意拆除，顯示其對文化保存的態度極度消極，令人遺憾。

林志成說，校方計畫增設的班級僅9個班，校園內仍有空間可供新建，為何宿舍必須拆除？此外，校長即將於7月卸任，卻急於推動拆除，這樣的決策是否經過縝密規畫？

馬偕紀念醫院主治醫師、第29屆醫療奉獻獎得主陳持平表示，他1953年出生於新竹高商宿舍群，1969年搬入雙拼宿舍，一家人在此生活長達39年。他強調，這些宿舍並非一般教師可隨意入住，而是僅限資深且備受尊敬的師長輪候入住。他的父親陳祖儒老師是新竹高商的元老級教師，曾任彭淮南、林政則等知名校友的導師，當年學生與教師的互動密切，宿舍不只是居住場所，更是學校文化與人情交流的重要場域。

宿舍 文化資產 歷史建築

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