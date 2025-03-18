山豬肆虐苗栗玉米田 動保團體卻要野放 百大青農：損失誰來埋單？

百大青農張智傑在苗栗縣銅鑼鄉3公頃玉米田慘遭山豬肆虐，部分田區幾乎被夷平，因此申請捕捉到3頭山豬，動保團體卻望野放，縣府農業處爭取納入農業天然災害補助，解決農民、動保團體的爭議。

張智傑配合農糧署「綠色環境給付計畫」，栽種16公頃硬質玉米，其中，銅鑼鄉老雞隆、新雞隆約3公頃山豬危害，部分田區玉米啃食殆盡，損失相當嚴重，產量因此無法達到綠色環境給付計畫最低繳交量，獎勵金恐被取消。

縣議員羅貴星接獲陳情，今年2月26日會同立委沈發惠國會辦公室、農業部農糧署、苗栗區農業改良場，及縣政府等相關單位會勘，農糧署同意取消綠色環境給付計畫最低繳交量，給予獎勵金，明天還會邀林業及自然保育署會勘，研議防治山豬等野生動物防治辦法。

縣府農業處長陳樹義說，農業處試驗YouTube很紅的國外一網成擒的捕捉山豬辦法，結果台灣山豬似乎比較聰明，根本沒有效果，而因玉米農作受到危害，申請設陷阱捕捉，共已捕捉到3隻山豬，但第一時間動保團體就要求放生。

他認為張智傑玉米田山豬危害，目前雖以取消最低繳交量解決，但不是長久之道，並凸顯農民與動保人士的爭議及角力，農業處將爭取山豬、獼猴及山羌等野生動物，也納入天然災害救助，建立補貼農作損失的機制。