淨灘竟發現報廢車 苗縣銅鑼鄉代徐裕逢：感覺很詭異！

淨灘竟發現報廢車，這該如何處理？苗栗縣銅鑼鄉民代表徐裕逢上周三與友人到後龍外埔海邊參加淨灘活動，卻在現場發現一輛轎車居然停放在消波塊旁，這一幕不僅讓現場淨灘民眾大為驚愕，也引發網友熱議。

這是苗栗縣長達50公里的海岸線，首度出現報廢車，經過警方調查，發現這輛車的車主居然來自高雄；車主表示，這輛車早已被當鋪開走，至於為何它會漂到後龍海邊，他也完全不知情，並強調「不想處理此事」。

環保局表示，因為無法找到相關的行為人，因此無法開罰，只能請負責海岸管理的海巡單位協助清除這輛報廢車。

徐裕逢說，平日都會與台北及新竹科園區友人相約到海邊淨灘，上周三植樹節當天私下邀約再到後龍海邊撿垃圾並帶水過幫防風林樹苗澆水，結果看到這輛沒車牌轎車，前擋玻璃還被人拿石頭砸破，感覺很詭異，這車到底是如何出現在這裡的。他說，淨灘時小垃圾他們都會自行帶走，但這種大型垃圾也不知道要找誰處理。