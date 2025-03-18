苗栗台3線第一排重機噪音轟炸之苦 縣府雙管齊下紓緩

苗栗縣台3線重機假日成群呼嘯，第一排住家年復一年飽受噪音轟炸之苦，縣府環保局研議架設偽裝機箱，加強移動式聲音照相設，交通工務處則補助裝設氣密窗，紓緩居民困擾。

聯合報系今天專題探討山路大型重機噪音壓境，造成居民噩夢，苗栗縣台3線是重災區，環保局今天回應，目前在台3線架設4處固定聲音照相，加上攔檢稽查，去年告發處分49件，最吵噪音8月1日下午3點54分在102公里三灣鄉路段，噪音103.1分貝，有如營建工地現坦，許多居民都認為只要假日好天氣，在台3線觀察一陣子，就知道噪音實際狀況，比取締據還嚴重多了。

環保局分析，因固定式聲音照相設備無法移動，造成架設一段時間，用路人易以各種方式規避，導致稽查率逐漸降低，將研擬架設偽裝機箱，透過不定期移置作業，難以掌握稽查點位，發揮設備最大效益。

此外，部分車主常有僥倖心態，在攔檢點前放慢車速等方式規避稽查，惟經過攔檢點後，立即開始催加油門，以高分貝狀態行駛，造成嚴重噪音汙染問題，將規畫在環警監聯合攔檢點位後方，搭配移動式或車載式聲音照相設備稽查嚇阻。

縣府去年擬訂「台3線沿線住戶申請裝設氣密窗」補助計畫要點，去年啟動南庄鄉、三灣鄉、獅潭鄉台3線50公尺內住家裝設氣密窗，經費負擔縣府35%、公所35%，各上限3萬元，住戶30%，共有71戶申請，今年擴大範圍，增加大湖鄉、卓蘭鎮，預算補助140戶。