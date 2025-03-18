三麗鷗明星 助陣竹市兒藝節

2025新竹市兒童遊藝節將於4月3日至6日連假期間於新竹公園登場，今年以「飛翔樂園」為主題，將攜手和知名IP「三麗鷗Sanrio」合作，推出三麗鷗明星見面會，現場還有多元藝術體驗與表演、沉浸式親子劇場及電影欣賞等節目，歡迎親子參與。

代理市長邱臣遠昨出席市府宣傳活動，宣布兒藝節正式進入倒數階段，現場邀來人氣三麗鷗明星Hello Kitty搶先亮相。邱預告，兒藝節舉辦的三麗鷗明星見面會，粉絲有機會與超人氣明星美樂蒂及酷洛米近距離互動，現場還有拍照機、三麗鷗扭蛋機，可透過闖關活動獲得扭蛋幣參與。

文化局指出，今年兒童遊藝節除了三麗鷗明星驚喜現身外，還規畫「夢想廣場」、「探險世界」與「奇想派對」三大主題區，設置大型氣墊遊具、科技互動及藝術體驗等，還有劇團、馬戲團輪番演出，打造一場充滿夢想、冒險與奇幻氛圍的兒童盛會。

新竹公園內、近60年的建築轉型的風livehouse，屆時也推出沉浸親子劇場「風城作曲家」，與金馬獎動畫導演王登鈺及移動故事屋合作，打造專屬新竹市的親子互動演出。

兒童藝術節期間同時與在地旅宿業者合作，民眾在4月5日前入住指定合作旅宿，即可獲得抽獎券，有機會抽中住宿券、餐券及三麗鷗聯名限量宣導品，留下美好回憶。