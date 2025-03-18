苗火車頭園區 要做貓樂園

斥資10億元興建的苗栗火車頭園區備受期待，招牌最近點燈受到矚目，承租經營業者表示，除了鐵道、客家文化特色，還會加入貓的元素主題，呼應「貓裏」古地名，及石虎等特色。縣長鍾東錦也期許未來成為台北松菸、高雄駁二，發展一日旅遊圈。

苗栗火車頭園區占地5700坪，園區展示珍貴火車頭、打造文物故事館等，轉車盤大廳、雙迴旋展望塔地標、投煤體驗場等設計，更是獨步全台。

不少民眾對園區寄予厚望，認為火車頭園區具國際水準，加上毗鄰苗栗火車站，方便搭乘大眾運輸來訪，啟用後可望扮演「火車頭」角色，串聯苗栗市功維敘隧道、頭屋鄉明德水庫、後龍鎮好望角風景區，及鐵路舊山線勝興車站、鐵道自行車等景點，但自駕或遊覽車停車，要有配套規畫。

鍾東錦說，苗栗市轉型成為行政、藝文中心，呼應苗北竹南鎮、頭份市雙子星，各領風騷，火車頭園區將與鄉親見面，客委會的協助功不可沒，執行的台鐵與縣府負責周邊交通等配套，戰戰兢兢。

業者信心表示，除了原規畫鐵道、客家文化特色外，園區並呼應苗栗市古地名貓裏，且苗栗是瀕臨絕種台灣現今唯一的原生貓科動物石虎最重要棲地，結合貓的主題打造貓咖啡館、貓車，「會讓苗栗紅」，相關設施設備3月底到位，開幕時間由台鐵敲定。