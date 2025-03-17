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白沙屯媽祖進香3／27起報名 委託代辦提高警覺

中央社／ 苗栗縣17日電

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖乙巳年往北港進香活動，27日起受理報名。拱天宮表示，並未授權任何單位或團體辦理代客報名，香燈腳若委託他人代理報名，請慎選信賴代理人。

2025乙巳年白沙屯媽祖徒步南下北港朝天宮進香期程預計5月1日深夜11時25分登轎就緒後出發，5月3日抵達雲林北港，5月4日凌晨0時40分進火；5月11日下午3時45分回宮。

拱天宮今天透過臉書粉專指出，今年受理進香報名自3月27日起持續至4月28日，每天上午8時至12時、下午1時至6時，報名公費每名新台幣700元，將依據報名表上的姓名謄寫至吉祥文疏祈福。

進香活動僅限於拱天宮現場報名，廟方表示，依往年經驗，報名第1天都相當踴躍，時有大宗人數報名，審查資料等候的時間相對冗長，為了有效控管流量，當天會適量發出號碼牌，視報名作業情況再行增補或提早截止排單；由於報名期間長達1個月，建議香燈腳避開前幾天或假日的尖峰時段。

去年進香活動9天8夜，報名人數逼近18萬人次創新高，今年拱天宮準備了23萬件進香服，並在粉專張貼真人試穿照片提供香燈腳作為選擇尺寸的參考。

此外，拱天宮特別提醒，並未授權任何單位或團體辦理代客報名，為確保個人隱私與財務安全，香燈腳若委託他人代為報名，務必審慎評估、選擇信譽良好之代理人，嚴防有心人士及網路詐騙。

北港朝天宮 白沙屯媽祖 香燈腳

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