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桃園市與馬紹爾奧爾環礁締結姐妹市 盼深化友誼

中央社／ 桃園17日電

桃園市與馬紹爾群島共和國奧爾環礁今天下午簽約締結姐妹市關係，桃園市長張善政表示，未來期望雙方在文化、教育、觀光及經貿等各領域找到更多契合點，攜手深化城市友誼。

「桃園與馬紹爾群島共和國奧爾環礁姐妹市協定線上簽署儀式」下午在桃園市政府舉行，在馬紹爾群島共和國駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）及外交部駐馬紹爾群島共和國大使夏季昌見證下，桃園市長張善政與馬紹爾群島共和國奧爾環礁市長海薩．凱額斯（Hesa Kaious），透過線上簽署儀式締結姐妹市。

張善政致詞表示，馬紹爾群島從1998年與中華民國建交以來，雙方關係穩固深厚，桃園市與奧爾環礁（Aur Atoll）的合作緣起於2018年合作備忘錄（MOU），感謝卡蒂爾媒合使雙方聯繫未中斷，更決定進一步締結為姐妹市。奧爾環礁擁有豐富海洋觀光資源，以編織手工藝聞名，桃園也有原住民、客家族群特色創作編織手工藝的藝術家，期待未來可促成交流。

海薩．凱額斯（Hesa Kaious）也以即時視訊方式透過翻譯表示，感謝桃園市成為奧爾環礁首個姐妹市，今天簽訂的不僅是法律上的文書承諾，更代表雙方對話、交流與相互支持的決心，讓雙方人民及後代友誼更上層樓。

卡蒂爾指出，桃園市與奧爾環礁締結姐妹市，不僅促進文化與教育交流，也可進一步推動經濟合作及科技發展，使雙邊城市受惠，很榮幸能見證雙方再次攜手合作，期盼未來持續友好與共榮。

夏季昌表示，桃園市與奧爾環礁締結姐妹市，不僅深化兩國邦誼，也使雙方政府與人民有更多直接互動機會，相信姐妹市協議將開啟外交更光明的未來。

張善政 馬紹爾群島

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