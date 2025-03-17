桃園購物節抽中千萬現金 她自爆「剛失業」：不知怎麼花這筆錢？

2025桃園購物節破紀錄金額創新高，登錄發票總計有217萬筆，今天舉辦公開抽獎記者會，由市長張善政現場抽出現金1000萬元得主。幸運兒李小姐接到電話，語氣冷靜，還透露自己剛失業「不知要怎麼用這筆錢」，超展開的劇情讓現場驚呼連連。

2025桃園購物節登錄的發票自去年11月1日至今年2月28日，消費滿300元並登錄發票就可獲得1組序號，單筆消費最高可獲得600組序號。

經發局統計，此屆參與活動會員數及發票登錄都成長1倍，消費發票登錄突破217萬張，消費發票登錄金額超過64億元，是有史以來最高的金額。此次壓軸抽獎的獎項總價值超過2000萬元，包括1000萬現金首獎、3輛豪華汽車、13部機車、iPhone手機、長榮航空機票、家電等，今壓軸場抽獎由張善政抽出最大獎1000萬元，並在抽獎現場撥打電話給幸運兒李小姐。

李小姐接起電話後語氣冷靜，張善政強調「這不是詐騙，可以看抽獎直播」，也詢問她會怎麼用這筆錢，未料李女回「還不知道要怎麼用，因為我剛失業」，意想不到的劇情讓現場驚呼不已。張善政也笑說，不用擔心找工作，可以先幫自己安排郵輪環遊世界之旅了。

經發局表示，抽到1000萬元首獎的發票，是今年1月在桃園區汽車保修廠消費，消費金額2000元；今年活動搭配跨年晚會、桃園年貨大街及2025台灣燈會舉辦期間，成功吸引大批民眾與遊客湧入桃園，進一步帶動桃園的觀光及商業發展，提升店家營收。