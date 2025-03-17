霞喀羅步道土石崩 養老登山口至白石吊橋段暫閉

林保署指出，新竹縣尖石山區連日大雨，霞喀羅國家步道21.6K（公里）處土石崩落，路段泥濘嚴重，即日起暫停開放養老登山口至白石吊橋區間路段，並派員進行搶修。

農業部林業及自然保育署新竹分署今天指出，山區近期受到連續大雨影響，位於新竹縣尖石鄉的霞喀羅國家步道21.6K處上邊坡持續土石崩落，導致此路段泥濘深可至腳踝。

霞喀羅步道全長約22公里，有「石鹿」及「養老」兩端登山口。新竹分署表示，為考量山友安全，即日起暫時封閉養老登山口，自養老登山口至白石吊橋區暫停開放，山友可改由石鹿登山口進入，但須於白石吊橋原路折返。

新竹分署指出，目前已派員進行搶修，步道開放時間將視清理進度另行公告。提醒民眾，近期受到不穩定天氣影響，前往山區步道應充分評估天氣狀況，並注意落石風險。