桃園八德交通壅塞待改善 立委爭取國道2號開放路肩通行
桃園市八德區交通壅塞，其中和強路銜接國道二號塞車問題難解，立法委員邱若華要求高公局開放大湳交流道至國三鶯歌系統交流道路肩，以緩解交通回堵。高公局回應，將評估路肩寬度並研議降低速限；桃園市交通局則表示，和強路交通問題將分為短、中、長期改善，預計2027年將完成道路拓寬工程。
邱若華指出，國道一號銜接國道二號機場系統交流道為易塞路段，匝道口於尖峰時段常回堵，另外大湳交流道與國三鶯歌系統交流道距離較短，加上行經地區皆為人口稠密地區，亦常有車輛回堵，要求高公局開放大湳交流道東行至國三鶯歌系統交流道段路肩；並提到將持續監督八德交流道建設工程及三鶯線延伸八德案核定。
高公局回應，將評估大湳交流道至國三鶯歌系統交流道的路肩寬度，並且研議降低速限，承諾2周內完成評估；八德交流道目前已召開用地取得公聽會，預計2030年全面完工，會持續在新的會期監督工程進度，務必讓八德交流道如期完工。
邱若華表示，捷運三鶯線將於今年年底完工，預計明年營運，而三鶯線延伸八德部分，自去年9月20日交通部報請行政院核定，期間她多次向中央反映，但至今已過171天，仍遲遲沒有下文，呼籲行政院能夠儘速核定，讓工程單位能盡快開工，減少通勤族的負擔，提升大眾運輸使用率。
桃園市交通局局長張新福表示，針對和強路銜接國道二號塞車問題分為短、中、長期，短期希望高公局開放大湳交流道至國三鶯歌系統交流道路肩；中期則是延平路貫穿和平路工程目前正在施工中，預計年底完工，將可有效分散車流，另因應三鶯線延伸八德，和強路將配合拓寬，預計明年完成用地取得，後年完工；長期則是八德交流道及捷運三鶯線延伸八德，都將有效改善八德區交通。
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