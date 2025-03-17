「2025新竹市兒童遊藝節」4月3日登場 請來三麗鷗明星伴遊

年度兒童盛事「2025新竹市兒童遊藝節」將於4月3日至6日在新竹公園盛大展開！今年活動以「飛翔樂園」為主題，打造一座充滿想像與冒險的藝術世界。新竹市代理市長邱臣遠宣布兒藝節正式進入倒數階段，並邀請到人氣三麗鷗明星Hello Kitty 現身亮相，與大家一同迎接這場年度親子盛會。市府誠摯邀請全台親子共襄盛舉，於兒童節連假期間，一同走進新竹公園，體驗藝術的奇幻魅力，讓夢想自在飛翔。

邱臣遠表示，新竹市兒童遊藝節每年都吸引全台親子家庭熱情參與，是推動兒童藝術與文化發展的重要活動。今年市府團隊特別攜手知名IP 「三麗鷗 Sanrio」 合作，推出「三麗鷗明星見面會」，讓粉絲在活動期間有機會與超人氣明星美樂蒂及酷洛米近距離互動。此外，現場還特別設置拍照裝置，讓大家留下珍貴回憶，並打造超吸睛的三麗鷗扭蛋機，民眾可透過闖關活動獲得扭蛋幣，換取限量的三麗鷗聯名宣導品，讓大小朋友都能帶回專屬紀念品，留下美好回憶。

邱臣遠說，新竹擁有眾多優美景點，此次活動舉辦地新竹公園為本市熱門觀光景點。去年新竹市兒童遊藝節活動吸引超過30萬人次，今年市府期望再創高峰，讓民眾於連假期間暢遊新竹，享受精彩活動與美麗風景。

邱臣遠指出，今年度以「飛翔樂園」作為活動主題，象徵孩子的創造力與無限可能，以「風城的孩子都會飛翔」的意象，鼓勵孩子勇敢追夢，讓夢想展翅高飛。現場規劃了多元藝術體驗、精采表演、沉浸式親子劇場及電影欣賞等精彩內容，讓孩子在歡笑與想像中，度過一個充滿啟發與驚喜的兒童節假期！

竹市文化局表示，今年兒童遊藝節除了三麗鷗明星驚喜現身外，還特別規劃了「夢想廣場」、「探險世界」與「奇想派對」三大主題區，打造一場充滿夢想、冒險與奇幻氛圍的兒童盛會。每日安排雙舞台演出，包含銀河谷音劇團、偶偶偶劇團、身聲劇場、紅鼻子馬戲團及來自韓國的Korea Wheelers等團隊，讓孩子感受表演藝術的多元魅力。其中，「探險世界」內設置超大型氣墊遊具、科技互動及藝術體驗，讓孩子們盡情探險及發揮創意；「奇想派對」以多組的拍照裝置，營造奇幻氛圍，豐富孩子的想像力。

文化局說明，風livehouse更推出沉浸親子劇場「風城作曲家」，與金馬獎動畫導演王登鈺及移動故事屋合作，精心打造專屬新竹市的親子互動演出。這場趣味十足的環形體感劇場首度亮相新竹市兒童遊藝節，讓大小朋友身歷其境，感受與眾不同的劇場魅力，喜愛親子互動劇的家庭千萬別錯過！

文化局指出，新竹市兒童遊藝節每年皆吸引數萬人共襄盛舉，不僅是全台親子最受期待的親子藝術盛會，也透過藝術、文化與科技的結合，展現新竹市對打造兒童友善城市的努力。此外，今年更與在地旅宿業者合作，推出限時住宿專案優惠及抽獎活動，凡於 4 月 5 日前入住指定合作旅宿，即可獲得抽獎券，有機會抽中住宿券、餐券及三麗鷗聯名限量宣導品，讓旅遊新竹的回憶更加豐富。