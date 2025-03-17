2025竹市兒藝節4月3日登場　推出「三麗鷗明星見面會」

2025新竹市兒童遊藝節「飛翔樂園」將於4月3日至6日於新竹公園登場，今年活動以「飛翔樂園」為主題，將打造一座充滿想像與冒險的藝術世界。文化局預告，今年市府攜手知名IP 「三麗鷗 Sanrio」 合作，推出「三麗鷗明星見面會」，現場另有多元藝術體驗、精采表演、沉浸式親子劇場及電影欣賞等精彩內容，非常精彩。

市府今舉辦宣傳記者會，代理市長邱臣遠宣布兒藝節正式進入倒數階段，並邀來人氣三麗鷗明星Hello Kitty 現身亮相，與大家一同迎接這場年度親子盛會。

邱臣遠說，「三麗鷗明星見面會」可讓粉絲在活動期間有機會與超人氣明星美樂蒂及酷洛米近距離互動，現場還設置拍照裝置，讓大家留下珍貴回憶，並打造超吸睛的三麗鷗扭蛋機，民眾可透過闖關活動獲得扭蛋幣，換取限量的三麗鷗聯名宣導品，讓大小朋友都能帶回專屬紀念品，留下美好回憶。

文化局表示，今年兒童遊藝節除了三麗鷗明星驚喜現身外，還規畫「夢想廣場」、「探險世界」與「奇想派對」三大主題區，打造一場充滿夢想、冒險與奇幻氛圍的兒童盛會。每日安排雙舞台演出，包含銀河谷音劇團、偶偶偶劇團、身聲劇場、紅鼻子馬戲團及來自韓國的Korea Wheelers等團隊。

其中，「探險世界」內設置超大型氣墊遊具、科技互動及藝術體驗，讓孩子們盡情探險及發揮創意；「奇想派對」以多組的拍照裝置，營造奇幻氛圍，豐富孩子的想像力。風livehouse更推出沉浸親子劇場「風城作曲家」，與金馬獎動畫導演王登鈺及移動故事屋合作，精心打造專屬新竹市的親子互動演出。

文化局指出，此外，今年更與在地旅宿業者合作，推出限時住宿專案優惠及抽獎活動，凡於 4 月 5 日前入住指定合作旅宿，即可獲得抽獎券，有機會抽中住宿券、餐券及三麗鷗聯名限量宣導品，讓旅遊新竹的回憶更加豐富。