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連15年自由車桃園站競輪 山海風景美環台最經典關鍵賽

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
自由車環台賽桃園站開幕出發，中華隊力拚最好成績。記者曾增勳／攝影
自由車環台賽桃園站開幕出發，中華隊力拚最好成績。記者曾增勳／攝影

2025 國際自由車環台賽桃園站今天上午首次在桃園市中壢青埔出發，由市長張善政鳴笛展開，今年多達 40 個國家 23 支隊伍共 197 位菁英選手競輪挑戰，張善政說，桃園站今年改在青埔出發，避免市區交通困擾，路線兼具沿海和角板山最美麗風景，今天天冷風大將激發選手潛能、展現最好成績。

桃園市政府與中華民國自由車協會今年連續15年共同辦理自由車環台賽事，國際自由車環台公路大賽為亞洲巡迴賽重點賽之一，今年賽事在國際自由車總會（UCI）登錄為 2.1 級頂尖賽事，是台灣唯一的國際公路賽，來自全球 40 個國家23 支隊伍，總共 197 位菁英選手來台競輪挑戰，有多達 6 支二級職業車隊參賽。

桃園站出發點一改往年桃園市府前進行，首次改自中壢青埔青塘園舉辦，張善政主持桃園站開幕儀式，選手繞4圈後，張善政與副市長王明鉅等人鳴笛宣布出發，選手車隊逕自騎乘自由車出發，朝賽程總長123.31公里競輪。

張善政表示，一年一度國際自由車環台賽在桃園展開，今年改在青埔出發，避免往年的桃園市區交通困擾，從青埔出發至竹圍漁港、沿濱海快速路到永安漁港，接著上快速路至石門水庫，快速路為此封路，選手可全力衝刺，之後上角板山10公里爬高，考驗大家體力和耐力，路線兼具沿海、角板山最美麗風景，今天冷風大挑戰大，可激發所有選手潛能和力量，展現最好成績。

今年自由車環台賽桃園站賽事，車隊自中壢青塘園出發，途經溪海蓮花園、竹圍漁港、許厝港溼地、觀音草漯沙丘、白沙岬燈塔、永安漁港、石門水庫等特色景緻，全長 123.31 公里，賽道兼具公路競速及登山爬坡，為環台賽最經典、關鍵的競賽路線，桃園站在起終點及沿線路段，包括周邊 8 個區公所里民及 10 所學校學生加油團，以各種創意為選手加油打氣，展現桃園濃厚的人情味。

桃園市長張善政（右一）與副市長王明鉅（左一）出席自由車環台賽桃園站開幕出發儀式。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右一）與副市長王明鉅（左一）出席自由車環台賽桃園站開幕出發儀式。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右一）與副市長王明鉅（左一）出席自由車環台賽桃園站開幕儀式。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右一）與副市長王明鉅（左一）出席自由車環台賽桃園站開幕儀式。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政等人鳴笛宣布自由車環台賽桃園站出發，選手競輪挑戰好成績。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政等人鳴笛宣布自由車環台賽桃園站出發，選手競輪挑戰好成績。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右一）等人主持自由車環台賽桃園站開幕出發儀式。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右一）等人主持自由車環台賽桃園站開幕出發儀式。記者曾增勳／攝影

張善政 桃園 石門水庫

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