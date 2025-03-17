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火車頭園區招牌點燈 業者透露加入貓元素會讓苗栗紅
備受期待的苗栗火車頭園區，招牌最近點燈了，承租經營業者表示園區設施設備本月底會到位，除了鐵道、客家文化特色，還會加入貓的元素主題，呼應「貓裏」古地名，及石虎等特色，會讓苗栗紅。
苗栗火車頭園區占地5700坪，斥資10億元興建，園區展示珍貴火車頭，文物故事館等，轉車盤大廳、雙迴旋展望塔地標、投煤體驗場等設計，更是獨步全台，備受期待帶動發展，最近招牌點燈，也引起熱議。
地方人士認為火車頭園區具國際水準，將成為亮點新地標，扮演火車頭角色，串聯苗栗市功維敘隧道、頭屋鄉明德水庫，後龍鎮好望角風景區，及鐵路舊山線勝興車站、鐵道自行車等旅遊景點，園區毗鄰苗栗火車站，方便搭乘大眾運輸輕鬆一遊，但自駕或遊覽車的停車，要有規畫準備接客。
苗栗縣長鍾東錦心情忐忑，他分享上班途經苗栗火車站旁的火車頭園區，總是擔心開幕以後，交通會不會難以紓解？人潮會不會不如預期？又或者希望苗栗也有如台北市松山文創園區（松菸）、高雄市駁二藝術特區（駁二），周邊的一日旅遊圈能否健全並吸引各地旅人？
鍾東錦說，苗栗市轉型成為行政、藝文中心，呼應苗北竹南鎮、頭份市雙子星，各領風騷，火車頭園區即將與鄉親見面，客委會的協助功不可沒，執行的台鐵與縣府負責周邊交通等配套，時刻戰戰兢兢。
業者信心滿滿，表示除了原規畫鐵道、客家文化特色外，園區並呼應苗栗市古地名貓裏，且苗栗是瀕臨絕種台灣現今唯一的原生貓科動物石虎最重要棲地，貓咖啡館、貓車等加入貓的主題，觀光客遊園更有感，也會讓苗栗紅，相關設施設備3月底都會到位，開幕時間由台鐵敲定。
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